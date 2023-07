Tutto il ricavato della festa verrà utilizzato per promuovere la donazione di sangue e plasma

Si è svolta domenica 30 luglio l’ottava edizione della “Notte Rossa”, la festa dell’estate dedicata alla donazione del sangue organizzata da ADVS Fidas Ravenna, i Donatori di sangue dell’ospedale, con il patrocinio del Comune di Ravenna.

La serata è iniziata con la cena sulla spiaggia al bagno Corallo di Marina di Ravenna, seguita dall’intrattenimento per grandi e piccini con la musica cult della band “70 mi da… 80” e l’animazione a cura di Pirilampo di Giuly e Roby, con il truccabimbi, lo spettacolo di bolle di sapone giganti e le sculture di palloncini.

Anche quest’anno il tema della serata ha scatenato le idee più originali: dai cappellini di Babbo Natale ai calzini, le persone di sono divertite a indossare una vasta gamma di sfumature dal cremisi al borgogna, colorando tutta la spiaggia in tema con la serata. A tutte queste persone in rosso, alle 22, i volontari di ADVS Ravenna hanno offerto i bomboloni gratis.

Durante tutto l’evento presso lo stand di ADVS si sono fornite informazioni sulla donazione a tutte le persone che si fermavano, chiarendo ogni dubbio.

“Il periodo estivo è sempre uno dei più critici per le donazioni di sangue e plasma perché ogni anno si regista un calo delle donazioni. Per questo è importante sensibilizzare la popolazione sull’importanza di donare prima di partire per le ferie – spiega durante la serata Flavio Vichi, Responsabile della Comunicazione di ADVS Ravenna – La richiesta di emoderivati, al contrario, registra un aumento e il sangue e il plasma non si possono creare in laboratorio, affinché qualcuno lo riceva è necessario che ci sia chi lo doni.”

La serata si è conclusa con un’emozionante spettacolo pirotecnico in riva al mare, che ha entusiasmato tutti i presenti riscuotendo molto successo e illuminando la spiaggia con la bellissima scritta rossa pirotecnica riportante il nome “ADVS”.

Tutto il ricavato della festa verrà utilizzato per promuovere la donazione di sangue e plasma, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Ravenna, per maggiori informazioni: www.advsravenna.it , pagina Facebook Advs Ravenna oppure 0544/403462