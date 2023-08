Si è conclusa la 31° edizione di “Cervia, la spiaggia ama il libro”

Grande successo per la 31° edizione del Ferragosto con gli Autori che , come da tradizione, sono sbarcati sulla spiaggia di Cervia davanti al Grand Hotel. Tanto sole e centinaia di persone ad attenderli al loro arrivo condotti dalle barche storiche cervesi.Sono sbarcati: Marino Bartoletti, Andrea Mingardi, Sergio Barducci, Valerio Varesi, Emilio Targia, Alberto Cassani, Andrea ‘Pelo’ di Giorgio e Roberto Manzo.Momento clou della mattinata è stato l’arrivo delle imbarcazioni storiche cervesi: la “Tre fratelli” di proprietà del Circolo Nautico di Cervia, la “Caporale Leone” di proprietà di Modanesi Angelino e “La Delfino” di Massimo Zoli. A colorare la scenografia in mare anche la “Lancia Maria” del Circolo Pescatori a bordo dalla quale si sono esibiti i canterini ‘Trapozal’.

In attesa dell’arrivo delle barche, un momento dedicato a tre donne le quali, ciascuna a proprio modo, ha lasciato un segno nella storia della letteratura e della società: la premio Nobel Grazia Deledda (nella ricorrenza della data della sua morte, il 15 agosto, e cittadina onoraria di Cervia), Raffaella Carrà (romagnola che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni) e Michela Murgia (recentemente scomparsa).Poi tutti sul palco per il Talk Show condotto dai giornalisti Beppe Boni e Ilaria Bedeschi alla presenza delle autorità civili e militari.Ampio spazio dedicato agli autori ospiti di questa edizione che hanno raccontato aneddoti ed episodi legati alla loro carriera di scrittori e ai loro libri.Al centro del talk show anche il tema della cultura e dell’importanza di continuare ad investire su di essa per la crescita e lo sviluppo della società.«I protagonisti sono gli autori che come tutti gli anni sono sbarcati nel nostro meraviglioso mare Adriatico. Volevo salutare i turisti e i nostri concittadini cervesi e fargli i migliori auguri di buon Ferragosto. Questa è una manifestazione che si rilancia negli anni, quest’anno è il 31°, volevo ricordare in questa occasione l’ideatore di questa manifestazione Terenzio Medri» ha spiegato l’assessore regionale Andrea Corsini.Tutti quanti i presenti, unitamente, hanno riaffermato il valore della cultura come elemento imprescindibile da valorizzare e promuovere.Anche il Sindaco di Cervia Massimo Medri, che ha visto nascere la manifestazione, ha spiegato «Buon Ferragosto a tutti, è una giornata splendida, dopo una serie di eventi sfortunati il tempo ci premia. Sole caldo e tanta gente per questa manifestazione che oltre a far divertire le persone le fa anche pensare. Oltre a divertirsi la possibilità di dilettarsi leggendo un libro. Un’invasione di autori in questa giornata premiata dallo sforzo di Cervia La spiaggia ama il libro e le associazioni che ringrazio. Ringrazio anche tutta la beneficenza che è stata fatta grazie a questa manifestazione. Auguro di nuovo di un sereno Ferragosto».

Tra musica e interviste, la mattinata si è conclusa con ‘Romagna Mia’ cantata insieme alle migliaia di persone presenti in segno di solidarietà, amicizia e unione dopo gli eventi alluvionali del mese che hanno fortemente segnato la nostra Regione.

I libri degli Autori di Ferragosto: “La discesa degli dei” – Ed. Gallucci di Marino Bartoletti, “Come si suonava in paradiso. Romanzo dei musicisti italiani” – Ed. Pendragon di Andrea Mingardi, “Un autunno d’agosto” – Ed. Chiarelettere di Agnese Pini, “L’affittacamere. Le inchieste del commissario Soneri” – Ed. Mondadori di Valerio Varesi, “Nel tuo silenzio” – Ed. Egida Minerva di Sergio Barducci, “La bomba” – Ed. Baldini+Castoldi di Alberto Cassani, “La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days” – Ed. Minerva di Emilio Targia e Giuseppe Ganelli e “Pensare che volevo fare il bagnino” – Ed. Stampare di Roberto Manzo.

Ospiti dell’evento: il presidente dell’associazione “Cervia, la spiaggia ama il libro” Cesare Brusi e il cantante Piero Focaccia. “Cervia, la spiaggia ama il libro” abbina alla cultura la solidarietà e sostiene esperienze meritevoli di essere conosciute e valorizzate. In questa edizione sono sostenute l’Associazione AIL RAVENNA ODV Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, il progetto per la rinascita ambientale e produttiva delle saline “Assieme per la salina” di Cervia e i CERVIAMAN con il progetto ‘Con la forza di Filippo corriamo per Cervia’.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia, Comune di Cervia, Camera di Commercio di Ravenna e Apt Servizi Emilia Romagna L’itinerario in mare e lo sbarco sono stati organizzati in collaborazione con il Circolo Nautico di Cervia, la Cooperativa Bagnini, Scuola Vela dei bambini, e la Capitaneria di Porto, in coordinamento con il Comune di Cervia e con le Forze dell’Ordine.

