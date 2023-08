“La serata ha avuto un successo enorme”

L’Associazione ADVS Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale, ha organizzato venerdì 18 agosto, un concerto dedicato alla donazione di sangue con i Moka Club.

In Piazza Dora Markus area Marinara a Marina di Ravenna, il concerto è stato inserito nel programma eventi della Festa del Mare, organizzata ogni anno dalla Pro Loco di Marina di Ravenna.

La musica e le performance dei Moka sul palco hanno coinvolto il pubblico che ha partecipato in massa, riempiendo la piazza, ballando e cantando. Persone di tutte le età, dai bambini ai ragazzi, agli adulti e persino i meno giovani si sono divertiti e sono stati rapiti dallo spettacolo.

Lo scopo della serata era benefico: promuovere la donazione di sangue. Più di una volta durante il concerto i Moka Club hanno sottolineato l’importanza di donare il sangue invitando le persone a recarsi ai punto informativi di ADVS allestiti in piazza, dove i volontari fornivano informazioni per iniziare a donare e distribuivano gadget.

“La serata ha avuto un successo enorme e nonostante una estate che è sempre stata un po’ incerta, anche in tema di presenze, con il concerto dei Moka Club siamo riusciti a riempire Marinara. E questo è estremamente importante per aiutarci a sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del sangue – spiega Flavio Vichi, Responsabile della Comunicazione di ADVS – In tantissimi, gente di tutte le età, si sono avvicinati ai nostri stand informativi. Alcuni chiedendo informazioni, altri già con l’intenzione di iniziare a donare il sangue. E se serve un concerto per salvare delle vite, eccolo qua, perché è il modo migliore per unire sano divertimento e solidarietà.

Ringraziamo la Pro Loco di Marina di Ravenna che ci ha ospitato dandoci questa grande opportunità e tutto lo staff dei Moka Club che hanno realizzato questo concerto un po’ speciale”.

La donazione di sangue ed emoderivati richiede poco tempo e possono compierla tutti: basta avere 18 anni, pesare almeno 50kg ed essere in buona salute. ADVS aspetta tutti quelli che vogliono iniziare a donare il sangue, presso la propria sede all’ospedale civile di Ravenna.

Per informazioni: Segreteria A.D.V.S. – Tel. 0544/403462 oppure www.advsravenna.it o pagina Facebook: ADVS Ravenna