Dal 24 al 30 agosto le sfogline si sfideranno nell’arte di preparare la pasta all’uomo a colpi di mattarello

Un evento straordinario, legato a un’attività altrettanto unica: la preparazione della sfoglia con il matterello. In un mondo in cui la maggior parte delle persone che gestiscono le faccende domestiche si affidano a macchinari elettronici o al negozio sotto casa per preparare la pasta all’uovo, questa festa acquista un valore particolare nel riscoprire un antico mestiere che le generazioni più recenti non hanno più il tempo di coltivare.

La Sagra delle Sfogline (dal 24 al 30 agosto 2023) arriva alla sua 36ª edizione nel 2023, dove le sfogline, sia professioniste che non, si sfidano nell’arte di preparare deliziose tagliatelle a colpi di matterello. Queste prelibatezze verranno poi servite presso gli stand gastronomici della festa. Durante l’ultima settimana di agosto, un evento imperdibile aspetta tutti gli amanti del buon cibo!