Dal 25 settembre al 1 ottobre, presso il centrale Cinema Mariani, un’intera settimana di proiezioni ed eventi all’insegna del rapporto tra immagini e suoni

Prime anticipazioni sull’ottava edizione di Soundscreen Film Festival, tra i festival di interesse riconosciuti dal MiC – Ministero della Cultura: dal 25 settembre al 1 ottobre, presso il centrale Cinema Mariani, un’intera settimana di proiezioni ed eventi all’insegna del rapporto tra immagini e suoni.

Il cartellone 2023 mette in primo piano le anteprime del Concorso Internazionale per Lungometraggi e gli originali Eventi Satellite – i grandi classici del cinema muto sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie, come il duo composto da Giovanni Minguzzi e Simone Di Benedetto (del progetto emiliano Effetto Brama) che accompagnerà live la versione cinematografica del celebre racconto gotico di Robert L. Stevenson, Dr. Jekyll and Mister Hyde (John S. Robertson, 1920).

A fianco, il Concorso Internazionale per Cortometraggi, le serate speciali con gli ospiti e gli omaggi. Tra gli eventi paralleli si segnala la sezione Soundscreen-ER dedicata al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna. Tra I titoli proposti il documentario Cocoricò Tapes di Francesco Tavella, la storia del mitico locale di Riccione che ha segnato il mondo notturno italiano, tra creatività e trasgressione, un’inedita raccolta di immagini anni ’90.

Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Cinemaincentro e Bronson Produzioni.