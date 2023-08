In occasione del centenario della manifestazione motociclistica e automobilistica, le macchine transiteranno a Ravenna, alle 12.30, dopo essere transitate da Imola e da Lugo

Nella giornata di domenica 27 agosto, in occasione del centenario del “Circuito del Savio”, di cui l’Automobile club Ravenna è titolare e depositario del marchio, in piazza del Popolo a Ravenna, alle 12.30, è in programma la sfilata di auto d’epoca partecipanti alla rievocazione storica del circuito del Savio, in un evento reso possibile grazie all’Aci-Automobile club italiano di Ravenna, al club Aci storico, all’Historic Minardi day ed al Comune di Ravenna.

Questa manifestazione motociclistica e automobilistica, che per la prima volta si disputò il 17 giugno del 1923 sulle strade del ravennate, accese la passione per il motore in tutta la Romagna. La partenza e il traguardo erano posti di fronte alla storica basilica di Sant’Apollinare in Classe, oggi patrimonio dell’Unesco, ed il tracciato originale di oltre quarantaquattro chilometri, poi ridotto a quattordici chilometri nelle edizioni in programma dal 1924 al 1927. Parteciparono a questo evento sportivo nazionale, che si chiuse definitivamente nel 1927, sia i più grandi piloti del tempo, tra cui Tazio Nuvolari, Enzo Ferrari, Achille Varzi, Amedeo Ruggeri e Primo Moretti, sia i marchi nazionali e internazionali più prestigiosi, ossia Alfa Romeo, Bugatti, Fiat, Itala, Indian, Harley-Davidson, Norton, Bianchi e Guzzi.

La gara del 1923 venne vinta da Enzo Ferrari su Alfa Romeo e, in quell’occasione, Ferrari incontrò il conte Baracca, padre del famoso Francesco Baracca, asso dell’aviazione italiana le cui gesta, comprese le trentaquattro vittorie aeree durante la Prima guerra mondiale, che gli valsero la Medaglia d’oro al valor militare, sono raccontate nel museo a lui dedicato a Lugo. Da quell’incontro, la famiglia Baracca decise di donare il Cavallino, simbolo del loro figlio, ad Enzo Ferrari, che lo utilizzò per la sua casa automobilistica.

Il raduno di domenica 27 agosto consiste in una passeggiata di auto storiche che partiranno dall’autodromo di Imola; si recheranno, poi, a Lugo; arriveranno, in seconda battuta, a Ravenna, per pranzare nel centro della città; proseguiranno fino alla basilica di Sant’Apollinare in Classe, per una visita e per una mini rievocazione del circuito; e torneranno, infine, nuovamente all’autodromo di Imola.

In merito all’evento organizzato in occasione del centenario del “Circuito del Savio”, in programma nella giornata di domenica 27 agosto, si è espresso Gian Carlo Minardi, presidenti dell’Automobile club Ravenna, con le seguenti parole: “Nell’anniversario del centenario, la rievocazione storica del ‘Circuito del Savio’ torna a sfilare in piazza del Popolo a Ravenna. Un passaggio che mi rende particolarmente orgoglioso. Sono certo che sarà un successo e che tutti sapranno apprezzare l’incredibile bellezza e valore storico delle vetture partecipanti”, ha concluso Minardi.