In programma sabato 14 ottobre, a Ravenna, lo show del comico genovese di nascita con papà pugliese e mamma siciliana, si intitola “Capa fresca”

Sabato 14 ottobre, a Ravenna, è in calendario la Notte d’oro, ed è già disponibile la prima anticipazione dell’evento. In piazza del Popolo, alle 21, è, infatti, in programma una serata dedicata alla comicità, con “Capa fresca”, nuovo spettacolo di Giovanni Vernia. Genovese di nascita, da papà pugliese e da mamma siciliana, Vernia, comincia fin da giovanissimo l’attività di comico. Oggi lavora in tv, a teatro, al cinema e, inoltre, conduce un suo show radiofonico di successo.

Di seguito, una breve descrizione di “Capa fresca”, lo spettacolo che Giovanni Vernia proporrà sabato 14 ottobre, in piazza del Popolo a Ravenna, in occasioni della Notte d’oro: