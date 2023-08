Filatelia, numismatica e cartoline doc per la 26° edizione

Si prepara a tornare anche nel 2023 la manifestazione Gifra, che ogni anno richiama a Ravenna commercianti e collezionisti di filatelia, numismatica e cartoline provenienti dal nord Italia. L’evento, giunto alla 26° edizione (una volta all’anno dal 1997), si svolgerà nella sola giornata di sabato 23 settembre 2023, dalle ore 9 alle ore 18.30, con ingresso gratuito presso la chiesa di Santa Maria del Torrione (in via Maioli 8, Ravenna), in un locale ampio e sottostante la chiesa.

Il circolo filatelico numismatico Dante Alighieri di Ravenna, promotore della manifestazione grazie ai suoi soci e a quelli del circolo filatelico Monti di Alfonsine, realizzeranno per l’occasione due cartoline che verranno emesse per l’occasione del convegno: una sarà opera del pittore Costantin Hangu, rumeno ma in Italia da tanti anni e l’altra di William Salmin.

Inoltre, il consueto libretto contenente quattro francobolli per il centenario della Maimeri, società che produce colori per le belle arti, con la riproduzione di un’opera del pittore Fabio Fenati. Infine il foglietto erinnofilo con la riproduzione di opere dei seguenti pittori: Novella Merendi, Daniele Lattanzi, Giada Cabroni e Ezio Pattuelli.

Il tutto sarà coronato da un annullo speciale che sarà utilizzato nella sola giornata del 23 settembre. Tutti gli artisti che hanno fornito una loro opera per questo materiale cartofilo fanno parte dell’Associazione Ravenna incontra l’arte di cui è Presidente Mauro Dalla Casa.

Tra i sostenitori dell’evento anche www.secondamanoitalia.it .