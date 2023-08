Da venerdì 1 settembre spettacoli, mostre, mercatini e tanta gastronomia

Fusignano è pronta per la festa della natività della beata vergine Maria, patrona di della città, con i tradizionali festeggiamenti dell’Otto settembre, ricorrenza che viene festeggiata ininterrottamente da 450 anni. La programmazione inizia sabato 1 settembre e sarà caratterizzata come sempre da spettacoli, mostre, sport, mercatini e gastronomia.

Venerdì 1 settembre alle 18 al museo San Rocco verrà inaugurata la mostra pittorica «Ti verrà dietro la città» di Vittorio D’Augusta.

Sabato 2 settembre continuano le inaugurazioni delle numerose altre mostre allestite per la festa, a partire dalle 16: all’emeroteca «90 anni di donazioni» a cura dell’Avis di Fusignano; all’ingresso del Comune «Mezzo secolo… mille voci… ieri, oggi e domani» a cura della corale «Arcangelo Corelli»; in corso Emaldi «La rinascita del bancale» di Anna Randi; alla chiesa del suffragio «Natura viva» di Andrea Tassinari; in piazza Corelli «Sguardi di bottega» di Federico Finotti; allo spazio Cose belle «Metamorphica» di Vissia Giustarini; al teatro Moderno «La Belle époque» di Traversari Dina e «Animali» a cura del gruppo fotografi di Lugo; all’Auditorium A. Corelli «Noi… oltre l’obiettivo» dei fotoamatori.

Domenica 3 settembre alle 11inaugurazione della targa dedicata ad Augusto Daolio al parco Primieri; alle 16 inaugurazione delle targhe devozionali donate da Sergio Baroni al museo San Rocco; dalle 18 color run in piazza Corelli a cura di Fusignano è più.

Lunedì 4 settembre alle 18 si terrà la camminata della festa, un’iniziativa Avis in ricordo di Nicoletta Missiroli; partenza da piazza Corelli alle 19.15 per un percorso di 6 e 2 km.

Martedì 5 settembre dalle 17 alle 19 nel centro storico si svolgerà la 13esima Festa dello sport; alle 17.30 la partenza del percorso rosso; alle 18.30 al bar Repubblica la presentazione libro di Roberto Cornacchia e Luca Cocchi Chi segna regna; alle 19:15 la premiazione atleti Calcio Totale.

Mercoledì 6 settembre alle 18 inaugurazione della mostra al Granaio «Ciao Romagna, At Salùt»; alle 21 in piazza Corelli «Fusignano fa moda», sfilata a cura di Fusignano è più.

Giovedì 7 settembre alle 21 in piazza Corelli tributo a Tina Turner di Sonia Devis.

Venerdì 8 settembre, giorno della Patrona, alle 19.30 al parco Primieri spettacolo di danza della compagnia «Shadre Dance Family»; alle 21 in piazza il concerto di Moka Club.

Sabato 9 settembre «5 piazze per 5 balli»: alle 20 in piazza Corelli boogie & rock ‘n roll con P51 Airplanes; alle 20.30 in piazza Emaldi salsa con Mario Cresco Martinez; alle 21 al parco Piancastelli tango con dj Marco Montanari, alla bocciofila il liscio con Vanessa e Claudio e in piazza Don Vantangoli «Ciao Romagna».

Domenica 10 settembre alle 21 in piazza Corelli Maria Pia Timo con lo spettacolo «Corpo».

Il programma liturgico vede mercoledì 30 agosto alle 18.15 il rosario meditato e canto delle litanie; lunedì 4 settembre alle 19.30 adorazione e confessioni e alle 20.30 meditazione biblica in chiesa con don Luca Ravaglia, ex viceparroco a Fusignano; giovedì 7 settembre alle 20 benedizione delle auto; venerdì 8 settembre alle 11 santa messa e a seguire processione per le vie del centro.

Oltre alle mostre allestite per la festa, sarà possibile anche ammirare le collezioni permanenti delle strutture museali presenti in paese, che rimarranno aperte anche in orario serale: oltre al museo civico San Rocco, ci sono il museo dei Romagna air finders in via Santa Barbara 4 e la Bottega del fabbro di via Mulino 33 di Giovanni Martini.

Durante la festa, nel centro storico gli avventori troveranno la mostra mercato con articoli di selezione e vintage, prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro (per partecipare al mercatino come espositori contattare il 329 0305467).

Al Granaio dal 6 al 10 settembre diversi dj set e iniziative come il laboratorio del 9 settembre «Candel’8» a cura di H. Home e ogni sera il set fotografico con servizio di stampa foto ad alta qualità, a cura del Nuovo circolo fotografico.

Per i ragazzi all’ex Futura esposizione Lego, esposizione Warhammer e torneo di Dungeons & dragons a squadre; al parco Primieri letture per ragazzi con Alfonso Cuccurullo; al bar Repubblica laboratorio archeologico con Elisa Tabanelli; al gazebo Erasmus laboratorio per ragazzi, caccia fotografica «The Royal Family» e laboratorio fai da te; al Granaio «Azdorini. Piadine di tutte le forme» by Ciao Romagna. In piazza Aldo Moro tutte le sere dall’1 al 10 settembre sarà attivo il luna park.

La ristorazione è possibile in tutte le attività ristorative del paese, nonché negli stand allestiti appositamente per la festa: al giardino Raimondi (cortile del museo San Rocco), al Parco Piancastelli, al circolo Brainstorm, al Granaio, al Viceversa Caffè, al gazebo dell’Erasmus, al bar Repubblica & friends, al Teatro al Moderno e presso la pescheria-gastronomia da Andrea in corso Emaldi.

Per conoscere il programma completo con tutti gli orari e le indicazioni per partecipare alle singole iniziative, visitare il sito www.comune.fusignano.ra.it.