Prenderà il via martedì 5 settembre con un laboratorio di cartapesta e un appuntamento con “Giocayoga” la quarta edizione di “Verde brillante – Piccolo festival dei bambini in Natura”, iniziativa rivolta ai bambini e alle loro famiglie in programma nel mese di settembre in parchi e spazi verdi del territorio comunale di Bagnacavallo.

Il tema di questa nuova edizione è “omaggio alla terra” e si partirà dal Ceas Podere Pantaleone con il laboratorio di cartapesta “In ogni seme piccolo dorme una pianta grande” condotto da Alice Iaquinta e Margherita Tedaldi. Si costruiranno assieme grandi semi di cartapesta che saranno poi collocati all’interno del Podere. Il laboratorio è in programma dalle 10 alle 16 con pausa pranzo al sacco e proseguirà poi con una seconda parte giovedì 7, sempre dalle 10 alle 16.

In serata, sempre martedì 5, ci ritroverà al Campo HumuSapiens di via Granaroli per “Giocayoga sotto le stelle” a cura di Miss Peacock yoga. L’inizio è alle 21.30.

Il festival proseguirà mercoledì 6 alle 18 al Parco della Pace con le letture ad alta voce sulla natura da parte dell’associazione Comunicando in collaborazione con la Biblioteca comunale Taroni, mentre giovedì 7 ci si sposterà al Parco di via Balilla Pratella, che alle 18.30 ospiterà il laboratorio didattico-musicale “Ci vuole un fiore” a cura di Michele Guerra.

La partecipazione alle iniziative è gratuita, ma è richiesta l’adesione entro due giorni prima di ogni iniziativa ai seguenti contatti: Margherita 339 4359583 – Patrizia 347 3081464.

È consigliato un abbigliamento comodo e di portare con sé telo, acqua e antizanzare.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nella Sala di Palazzo Vecchio.

“Verde brillante” è coordinato dall’associazione Doremi assieme al Comune in collaborazione con numerose associazioni del territorio e coinvolgerà Bagnacavallo e le sue frazioni con spettacoli, laboratori, letture e molto altro fino al 17 settembre.Il programma completo è su www.bagnacavallocultura.it