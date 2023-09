Domenica 3 settembre, nella darsena pescherecci di Marina di Ravenna, si è conclusa la quarta edizione dell’iniziativa, che ha visto sfidarsi cinquantadue bagnini e bagnine a colpi di remi, intrattenendo poi di cinquecento spettatori

Nella serata di domenica 3 settembre, nella suggestiva cornice della darsena pescherecci di Marina di Ravenna, si è conclusa la quarta edizione del palio della voga città di Ravenna, con cinquantadue bagnini e bagnine che, a colpi di remi, hanno intrattenuto circa cinquecento spettatori accorsi per vedere chi si aggiudicava il titolo di miglior vogatore in canotta rossa della riviera.

In una serata di fine estate, “Endas Ravenna” e la società nazionale salvamento della sezione di Ravenna, col patrocinio del Comune di Ravenna, hanno costruito un format unico nel suo genere per la città, afferma una nota. I protagonisti delle spiagge, dai lidi ferraresi a Riccione, al termine della stagione estiva si sono divertiti e hanno divertito il pubblico, in un mix tra folklore e attualità.

Un successo che se, a marzo poteva essere insperato, mentre tra i tavoli si ragionava sul da farsi, adesso si può definire, prosegue la nota, ancora una volta concretizzato, grazie al momento di grande aggregazione e di vittoria per lo sport appena vissuto.

Più specificatamente, nelle quarantuno batterie da due hanno avuto la meglio, in ordine nel palio maschile, Andrea Pozzati, dei lidi comacchiesi; Nicola Contro, dei lidi comacchiesi; e Gabriele Tosi, di Bellaria. Nel palio femminile, invece, in ordine hanno avuto la meglio Giulia Parisini, di Ravenna; Sara Fusconi, di Ravenna; e Greta Caravita, di Ravenna. Il miglior tempo del palio l’ha registrato il primo classificato della categoria degli uomini, ossia Andrea Pozzati, comacchiese, termina la nota.

In merito alla quarta edizione del palio della voga città di Ravenna, andato in scena nella giornata di domenica 3 settembre, si sono espressi Simona Tarlazzi, per la salvamento Genova, e Andrea Vasi e Fabio Gardella, entrambi dell’”Endas Ravenna”, con le seguenti parole: “Siamo soddisfatti della splendida riuscita della manifestazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito, in particolare sia gli enti e le istituzioni che, sinergicamente, hanno rilasciato le autorizzazioni necessarie, sia le due cooperative di pescatori, disponibili allo spostamento delle imbarcazioni. Inoltre, vogliamo ringraziare la pro loco di Marina di Ravenna che ha messo a disposizione i propri volontari e alcune delle sue strutture fondamentali alla realizzazione dell’evento. Infine, un importante ringraziamento va alla cooperativa spiagge Ravenna, che ha messo a disposizione i mosconi”, hanno concluso i tre.