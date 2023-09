Tre attesissime giornate da passare a spasso tra stand enogastronomici, prodotti artigianali e partecipare ai numerosi eventi collaterali

Il ‘Mercato Europeo dei Sapori d’Europa’ compie venti anni e, per festeggiare l’importante traguardo, dall’8 al 10 settembre Piazza Andrea Costa si preparerà a soffiare sulle candeline di un compleanno speciale.

Nessuno avrebbe mai pensato, alla prima edizione, che il ‘Mercato Europeo dei Sapori d’Europa’ potesse diventare un appuntamento stabile del calendario di eventi cervese – tanto da richiamare migliaia di affezionati ad ogni edizione – durante il mese di settembre. Un appuntamento che, negli anni, si è dunque trasformato in un modo per salutare l’estate festeggiando con cibi, profumi e oggetti in arrivo da tutta Europa.

Anche in questa edizione saranno 3 le attesissime giornate da passare a spasso tra stand enogastronomici, prodotti artigianali e partecipare ai numerosi eventi collaterali.

Golosi e curiosi sono attesi tra dalle decine di venditori che ogni anno partecipano all’appuntamento che, da venti anni, richiama a Cervia moltissime persone accontentando palati e occhi di ogni tipo ed età.

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre i commercianti proporranno le migliori produzioni tipiche agroalimentari e artigianali del continente. Nel centro storico di Cervia, per un lungo week-end, lo shopping diventa internazionale e offre l’opportunità di avvicinarsi e di conoscere culture e abitudini di vari paesi d’Europa e non solo.

Oltre 100 commercianti ambulanti provenienti da tutta Europa e dalle regioni italiane si danno appuntamento a Cervia esponendo prodotti tipici di gastronomia e artigianato dei loro luoghi d’origine.

Si potranno degustare quindi i dolci made in USA (muffin, pancakes e cheescake), le minicrepes olandesi, il pandolce dalla Repubblica Ceca, i churros spagnoli, la liquirizia, i classici wurstel tedeschi, gli arancini siciliani, la carne argentina alla griglia, la paella valenciana e catalana, le specialità gastronomiche dal Messico, le specialità alimentari tipiche toscane, umbre, piemontesi e pugliesi. E poi oggetti, ceramiche, piante, bijoux, accessori e abiti.

Il Mercato dei Sapori d’Europa, organizzato da FIVA Confcommercio Cervia in collaborazione con FIVA Confcommercio nazionale e Confcommercio Ascom Cervia, torna a Cervia per la ventesima edizione. FIVA Confcommercio ha ancora una volta organizzato un grande appuntamento che porterà in città numerosi turisti, motivati non solo dalla vacanza al mare ma anche dalla possibilità di incontrare le eccellenze enogastronomiche e artigianali europee. Non a caso, nel circuito italiano dei mercati europei, che comprende venti appuntamenti in varie località, Cervia occupa un posto di primo piano per la qualità degli espositori presenti e per l’afflusso di pubblico.

Ma il Mercato Europeo non è solo un evento enogastronomico. Infatti, sempre da venerdì 8 a domenica 10 settembre, saranno allestiti altri eventi collaterali che contribuiranno ad animare il centro storico di Cervia.

Non mancheranno le mostre e gli eventi benefici a sostegno del progetto ‘Assieme per la Salina’ di Cervia, i Cerviaman e il gruppo ‘Sei di Cervia se…’.

Il Mercato dei Sapori d’Europa si conferma come ottima occasione per prolungare la vacanza a Cervia o per raggiungerla appositamente. È possibile programmare un weekend a Cervia dedicato alle produzioni tipiche o prenotare un soggiorno alternando la spiaggia al passeggio fra i banchi di Piazza Andrea Costa.

Il Mercato è ormai a tutti gli effetti un importante volano turistico, capace di incentivare arrivi e presenze in una fase della stagione che chiede di essere sostenuta con iniziative di alto livello. E i flussi delle precedenti edizioni stanno a dimostrare l’alto indice di gradimento che accomuna residenti, escursionisti del circondario romagnolo e turisti veri e propri.

L’apertura degli stand avverrà venerdì mattina 8 settembre alle ore 10.

L’inaugurazione, alla presenza degli organizzatori, autorità civili e militari è in programma per venerdì 8 settembre alle ore 16 in via Torre San Michele ang. Piazza Andrea Costa.