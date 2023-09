Appuntamento domenica 8 ottobre

Torna per il 19° anno la tradizionale festa “I mestieri di una volta – Norcinatura del maiale” organizzata da Lions Club Ravenna Bisanzio. L’appuntamento è per domenica 8 ottobre dalle ore 11:30 in poi al campo sportivo di San Pietro in Campiano. Il ricavato del service 2023 sarà devoluto a favore del Centro Wolisso Etiopia; dell’Associazione FabiOnlus e di Linea Rosa Ravenna.

Si potranno gustare a volontà ottime pietanze come i ciccioli alla montanara; coppa di testa a modo nostro; capocollo stagionato; pancetta stagionata; prosciutto nostrano; mortadella e salame; costine con le verze; uova strapazzate con pancetta, porchetta, pappardelle alla porcellona in cariola; fegatelli con la rete; bracioline di coppa; salsiccia; costa; pancetta; guanciale, piadina romagnola; pane; pizza salata di vari tipi; ciambella; zuppa inglese e vino alla pompa. Il tutto offerto dal “Forno I Nonni” del socio Giuseppe Verlicchi.

La serata sarà accompagnata dalla musica della Banda Città di Ravenna e sarà possibile partecipare al sorteggio a premi (2 euro) col quale si potrà vincere un Televisore Trevi 24″; una bicicletta da bambino, due volumi “Istoria di Romagna”, prodotti detergenti e tanto altro!

L’ingresso è ad offerta libera (offerta consigliata 30 euro a persona).