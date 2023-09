In occasione della sagra di Ammonite, al parco della Costituzione

In occasione della tradizionale sagra di Ammonite, domenica 10 settembre, al parco della Costituzione della frazione di Ravenna, alle 17, è in programma l’inaugurazione dei giochi da tavolo in legno decorati in estate dalle magliette gialle durante il laboratorio “Piccola falegnameria ad Ammonite”, svolto nell’ambito del progetto dal titolo “Lavori in Comune” e promosso dall’assessorato al decentramento del Comune di Ravenna e in collaborazione col comitato cittadino di Ammonite e con l’associazione “Le Ammonite”. Oltre alle ragazze e ai ragazzi delle magliette gialle, sarà presente Federica Moschini, assessora al decentramento del Comune di Ravenna.

I giochi di grande formato, tra cui dama, scacchi, domino, shangai, tris e dondolo, saranno utilizzati durante le feste del paese e saranno a disposizione di chi si vorrà cimentare nei giochi di “una volta”.