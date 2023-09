Non solo in biblioteca, a palazzo San Giacomo, al Museo civico e nell’ex Chiesa in Albis; moltissime le mostre da visitare nei giorni di festa

Anche nel 2023 si rinnova l’appuntamento con l’arte durante tutto il periodo –e oltre– della Fira di Sett Dulur. Una proposta che ogni anno cerca di espandersi e di arrivare ad occupare nuovi luoghi.

Oltre quindi alle location più tradizionali (biblioteca, palazzo San Giacomo, Museo civico ed ex Chiesa in Albis), anche il percorso cittadino sarà invaso da esposizioni di ogni genere: pittura, scultura, incisione, fotografia, ceramiche ed altro ancora.

Negli spazi di “Punto inComune” in piazza Farini 34 tornerà l’incontro con gli artisti dell’Associazione Artej, che allestiranno un’esposizione collettiva dal titolo “Siamo tutti animali” (inaugurazione con presentazione a cura di Ottaviana Foschini), focalizzata sul controverso rapporto tra animali e uomo e contrastanti sentimenti che lo animano, dall’amore sfrenato allo sfruttamento senza scrupoli.

Molto attesa dai russiani, non mancherà la mostra fotografica curata dalla Pro Loco, quest’anno dedicata ai ritratti scattati per la festa di Carnevale, che verrà allestita nella Residenza municipale di piazza Farini. Sempre in Municipio, e sempre per lo stesso periodo, troverà spazio la personale di ceramica artistica della russiana Anna Maria Boghi; mentre nel Teatro comunale in via Cavour 10 sarà visitabile l’istallazione “pinocchiesca” a cura della Compagnia Drammatico Vegetale.

Tantissime altre mostre saranno poi allestite all’interno del percorso fieristico, dalla personale di Tommaso Martines “Piccola Bottega del disegno” in via Giordano Bruno 1, alla mostra di arte sacra dedicata al culto della Madonna in Italia e nel mondo “Sei di speranza fontana vivace” nella Chiesa San Francesco di corso Farini, fino alla collettiva d’arte “Imago Mentula” in corso Farini 31, dove saranno esposte fotografie di Enrico Nensor stampate con la tecnica del platino palladio, paesaggi a firma di Sara Bucci dipinti con la tecnica del pastello secco e inchiostri e chine realizzati da Dennis Randi.

– PROGRAMMA –

SIAMO TUTTI ANIMALI

mostra collettiva dei soci di Artej – Ritagli d’Arte

inaugurazione sabato 9 settembre ore 17.00

orari di apertura

10 settembre 10.00 – 12.00

12-15 settembre 19.00 – 23.00

16-18 settembre 10.00 – 12.00, 15.30 – 23.00

23 settembre 10.00 – 12.00, 15.30 – 19.00

24 settembre 10.00 – 12.00

Punto inComune | piazza Farini 34

Da sabato 9 settembre 2023 a domenica 24 settembre 2023

SEI DI SPERANZA FONTANA VIVACE

mostra

inaugurazione domenica 10 settembre ore 10.00

orari di apertura

11-14 settembre 20.00 – 23.00

15 settembre 15.00 – 19.00, 20.00 – 23.00

16-18 settembre 9.00 – 12.00, 15.00 – 19.00, 20.00 – 23.00

Chiesa S. Francesco | corso Farini

Da domenica 10 settembre 2023 a lunedì 18 settembre 2023

IMAGO MENTULA

collettiva d’arte a cura di Enrico Nensor, Sara Bucci e Dennis Randi

inaugurazione martedì 12 settembre ore 19.30

orari di apertura

12-15 settembre 19.00 – 23.00

16-18 settembre 16.00 – 23.00

corso Farini 31

Da martedì 12 settembre 2023 a lunedì 18 settembre 2023

PINOCCHIO BAZAR

installazione pinocchiesca

a cura di Drammatico Vegetale

orari di apertura:

13-15 settembre 20.00 – 23.00

16-18 settembre 10.00 – 12.00, 15.30 – 23.00

Teatro Comunale | via Cavour 10

Da mercoledì 13 settembre 2023 a lunedì 18 settembre 2023

CARNEVALE, OGNI FACCIA… VALE

mostra fotografica a cura di Pro Loco Russi

inaugurazione mercoledì 13 settembre ore 20.00

orari di apertura

13-15 settembre 20.00 – 23.00

16-18 settembre 10.00 – 12.00, 15.30 – 23.00

Residenza Municipale | piazza Farini

Da mercoledì 13 settembre 2023 a lunedì 18 settembre 2023

ANNA MARIA BOGHI

mostra di ceramica artistica

inaugurazione mercoledì 13 settembre ore 20.00

orari di apertura

13-15 settembre 20.00 – 23.00

16-18 settembre 10.00 – 12.00, 15.30 – 23.00

Residenza Municipale | piazza Farini

Da mercoledì 13 settembre 2023 a lunedì 18 settembre 2023

PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO

mostra di disegno e pittura di Tommaso Martines

inaugurazione giovedì 14 settembre ore 18.30

orari di apertura

14-16 settembre 17.30 – 19.30, 20.30 – 22.30

17 settembre 10.30 – 12.30, 17.30 – 19.30, 20.30 – 22.30

18 settembre 17.30 – 19.30, 20.30 – 22.30

via Giordano Bruno 1

Da giovedì 14 settembre 2023 a lunedì 18 settembre 2023

Per info:

Ufficio Cultura del Comune di Russi

Tel. 0544 587641

cultura@comune.russi.ra.it

www.facebook.com/FiraDiSettDulur

www.firadisettdulur.net