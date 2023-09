In programma l’8, 9 e 10 settembre

Nel cuore dell’incantevole regione dell’Emilia-Romagna, tra le colline e i paesaggi mozzafiato, sorge la Rocca delle Caminate, un luogo che si trasforma magicamente nel tempo per riportare in vita l’epoca medievale. Anche quest’anno, nei giorni 8, 9 e 10 settembre, questa suggestiva località ospita una straordinaria manifestazione di rievocazione storica, che attrae appassionati di storia, turisti e curiosi da ogni angolo d’Italia.

L’evento, che prende vita con l’arrivo dell’autunno, trasporta i visitatori indietro nel tempo, immergendoli completamente nell’atmosfera del Medioevo. La Rocca delle Caminate, con le sue antiche mura e il suggestivo panorama circostante, diventa lo sfondo perfetto per questa straordinaria esperienza storica. Gli organizzatori, con grande attenzione ai dettagli, ricreano un villaggio medievale completo di mercati, taverne, giocolieri e artigiani

Ma la manifestazione non riguarda solo spettacoli e tornei. È un’opportunità unica per i visitatori di immergersi completamente nella vita quotidiana del Medioevo. Le strade del villaggio sono animate da mercanti che offrono oggetti artigianali, abbigliamento d’epoca e prelibatezze medievali. Le taverne servono cibi e bevande tradizionali, permettendo ai partecipanti di gustare autentiche delizie dell’epoca.

Un Viaggio nel Tempo da non perdere

La manifestazione è un evento straordinario che combina storia, intrattenimento e cultura in un’unica esperienza indimenticabile. Per tre giorni, i visitatori possono dimenticare il presente e immergersi completamente nell’affascinante mondo del Medioevo. Questo evento è una testimonianza del ricco patrimonio culturale dell’Emilia- Romagna e dell’entusiasmo con cui la regione celebra la sua storia.

Qui, tra i falchi, gli archi e le maestose mura della Rocca, farai un viaggio indimenticabile nel passato.

Manca poco alla XVIII edizione di Falchi et Archi, e quest’anno ci saranno due novità. In primis la data, in quanto si svolgerà il secondo weekend di settembre (8,9 e 10), e poi la durata, poiché è stata aggiunta la serata extra del venerdì, in cui si aprirà la festa con un concerto del gruppo folk Etilisti Noti 8, 9 e 10 settembre per ritrovarsi nella cornice di Rocca delle Caminate a passeggio tra falconieri, arceri, musici, giullari, accampamenti, mercatini e danzatrici. Sempre presente la cucina, coi suoi piatti buonissimi.

Il venerdì i cancelli si apriranno alle 18 e alle 21 inizierà il concerto degli Etilisti Noti! Anche la cucina sarà aperta con piada e bevande, in occasione della serata.

Falchi et Archi è un evento unico nel suo genere, in cui è possibile vedere un’ampia quantità di rapaci da vicino, e provare il tiro con l’arco in prima persona, tra una dimostrazione di volo e l’altra!

Un evento ideale per le famiglie e per tutti gli appassionati di medioevo!

Per ulteriori info: www.roccadellecaminate.it