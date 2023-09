La manifestazione di cammino consapevole di Trail Romagna propone doppi appuntamenti sabato 9 e domenica 10 settembre

Quattro appuntamenti concentrati nel prossimo weekend chiudono la settima edizione di “ItineRa”, la rassegna di cammino consapevole di Trail Romagna che, quest’anno, come affermato in una nota, ha registrato il sold out su tutte le proposte offerte, con doppi appuntamenti in programma nella giornata di domani, sabato 9 settembre, e nella giornata di dopodomani, domenica 10 settembre.

Lo scenario della giornata di domani, sabato 9 settembre, è il neonato Parco marittimo di Ravenna, prosegue la nota, che diventa teatro di due eventi con partenza dal parco pubblico di Punta Marina. Si inizia con “Plogging”, in programma alle 10, ossia quando correre e camminare fa bene all’ambiente, con un percorso, promosso insieme a “Plastic free”, la pro loco di Punta Marina e la cooperativa “Spiagge Ravenna”, per ripulire i luoghi attraversati. Si continua alle 15, guidati dai Carabinieri forestali di Punta Marina e dal parco del Delta del Po, è la volta di “A spasso tra pinete e parco marittima”, una sorta di pre-inaugurazione che vuole rimarcare la valenza ambientale e turistica di un progetto di riqualificazione della zona dunale concepito dal Comune di Ravenna.

Domenica 10 settembre, invece, ci si sposta nell’area naturale a nord di Ravenna. Dal ristorante Cà del pino di Ravenna, alle 9.30, i partecipanti al “Forest bathing & ecomusica” si inoltreranno nella pineta San Vitale per immergersi in un bagno in foresta rigenerante, seguiti da Giulia Terlicher, guida specializzata. Lungo il percorso, poi, una sosta particolare, con Giacomo Gaudenzi, violoncellista, che darà voce ad un pino secolare al quale, in seguito, dedicherà un breve concerto. La lunga giornata sostenuta da “Ravenna eventi” prosegue a Boscoforte a Sant’Alberto, alle 17, con un percorso immersivo nell’oasi più “wild” del territorio ravennate dove, tra elementi naturali meravigliosi, la raffinata e simbiotica coreografia di Nicola Galli, “Sull’orizzonte” si insinuerà tra terra e acqua, apparendo e scomparendo dallo sguardo del pubblico che, per rispettare l’ambiente, ascolterà la musica con l’ausilio delle cuffie. Ancora con gli occhi colmi del rosa intenso dei flamingo, la giornata si chiuderà al museo NatuRa di Sant’Alberto con un brindisi finale sulle note di flamenco, conclude la nota.

Per maggiori informazioni e per prenotare è necessario visitare il sito web www.trailromagna.eu.