All’iniziativa in programma venerdì 29 settembre e sabato 30 settembre nella sede “Cte cobo-Phygital hub” di Bologna, sarà possibile aderire entro le 12 di martedì 19 settembre

Le candidature per l’hackathon “Urban challengers”, in programma venerdì 29 settembre e sabato 30 settembre nella sede “Cte cobo-Phygital hub” di Bologna e promosso dalla città metropolitana di Bologna, in collaborazione con “Gellify”, nell’ambito del progetto “Cte cobo-Casa delle tecnologie emergenti” del Comune di Bologna, di cui è partner anche il Comune di Ravenna, sono state prorogate fino alle 12 di martedì 19 settembre.

L’obiettivo è ricercare soluzioni innovative per rendere i territori e le aree urbane del futuro più vivibili, più efficienti, più accessibili, più sicuri, più inclusivi, più sostenibili e più generativi per tutti e per tutte, offrendo ai partecipanti l’opportunità di lavorare su idee innovative e su proposte tecnologiche. Le soluzioni delineate nel corso dell’hackathon, come illustrato in una nota, potranno fornire un contributo alla definizione delle politiche pubbliche nella prospettiva di una maggiore integrazione delle tecnologie emergenti.

I due gruppi vincitori, prosegue la nota, avranno l’opportunità di partecipare a un programma immersivo di formazione e di visitare istituzioni di rilevanza nazionale e internazionale, pubbliche e private, impegnate nel settore di riferimento. I partecipanti e le partecipanti, durante il concorso, avranno la possibilità di scegliere tra quattro stimolanti sfide, di seguito elencate, ognuna incentrata su un ambito di grande rilevanza per lo sviluppo tecnologico e sostenibile del territorio:

lo studio e la creazione di strumenti utili ai mobility manager per l’ottimizzazione della mobilità casa-lavoro

le proposte d’uso e l’implementazione di big data e delle simulazioni per prevenire calamità naturali e per proteggere il territorio

l’utilizzo dei dati del turismo per organizzare un sistema integrato di trasporti e di servizi

la promozione e lo stimolo, attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale e l’internet of things, di un maggiore coinvolgimento dei cittadini in attività e dei comportamenti sostenibili

Per ulteriori informazioni e per candidarsi all’hackathon è necessario visitare il sito web www.ctecobo.it/hackathon/urban-challengers/.