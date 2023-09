L’evento sarà particolarmente dedicato al volontariato. Ancora disponibili spazi gratuiti in piazza Bernini per le associazioni che volessero aderire

E’ in dirittura d’arrivo l’organizzazione della 18a edizione della grande Festa del Quartiere Alberti, in programma per l’intera giornata di domenica 17 settembre. Una manifestazione che lo scorso anno ha registrato circa 12 mila presenze nell’arco di una giornata.

All’interno del quartiere, che si trasforma per un giorno in un vero e proprio “palcoscenico” a cielo aperto, si alterneranno dalla mattina alla sera momenti di spettacolo, musica, eventi, gastronomia e tante altre proposte, con un calendario in via di completa definizione nei prossimi giorni.

Quest’anno, dopo la primavera condizionata dall’emergenza alluvione, c’è però una importante novità in più. Il comitato organizzatore ha infatti deciso di riservare l’area di piazza Bernini – il “cuore” della festa – alle associazioni di volontariato, che avranno spazi gratuiti per presentarsi e svolgere le loro attività. Piazza Bernini ospiterà anche il mercatino di beneficenza organizzato dall’Associazione Cuore & Territorio, che venderà ciò che è rimasto all’interno dell’hub che aveva raccolto i materiali offerti per le zone alluvionate; nonché la pesca organizzata da Ageop e Linea Rosa, anche in questo caso con finalità benefiche.

Ad oggi, è confermata la presenza di una decina di associazioni di volontariato cittadine. Se altre associazioni sono interessate a prenotare uno spazio gratuito, potranno farlo fino a giovedì 14 settembre contattando il 340 1984531.