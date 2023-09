Ha festeggiato il traguardo domenica circondato dall’affetto della sua famiglia

Domenica 10 settembre a Fusignano è stato festeggiato il centoduesimo compleanno di Valter Agarici. L’ assessore Andrea Minguzzi per l’occasione ha portato un libro fotografico della Romagna dei Contadini 1923-1931, con molti scatti di Fusignano, degli anni 20, quando è nato Valter, quale augurio a nome di tutta la cittadinanza.

Valter è nato a Fusignano il 10 settembre 1921. Durante la Seconda guerra mondiale ha partecipato con l’Armir alla campagna di Russia; nella tragica ritirata del contingente italiano, si è salvato grazie all’aiuto delle popolazioni incontrate lungo il percorso. Rientrato in Italia dopo due anni in cui era dato per disperso, ha fatto il camionista per oltre quattro decenni. Vedovo di Dina Marcuzzi, ha una figlia, Elvana, un nipote, Antonio, e una pronipote di 2 anni, Gioia. Oggi gode ancora di buona salute e tutte le mattina va a coltivare l’orto di famiglia.