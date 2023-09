In piazza della Cooperazione a Mezzano, alle 20.30, una serata all’insegna del divertimento, con protagonista dell’evento Francesco Gobbi, musicista e attore

Nella giornata di dopodomani, giovedì 14 settembre, in piazza della Cooperazione a Mezzano, alle 20.30, è in programma una serata, organizzata da Pawa A.S.D. di Mezzano in collaborazione con lo sportello Esc, all’insegna del divertimento, con lo spettacolo, ad ingresso libero, dal titolo “Giocare vuol dire divertirsi” di Francesco Gobbi. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nella sala di Pawa A.S.D. di Mezzano

Si tratta di un divertente monologo nel quale l’attore e musicista cesenate mischia abilmente italiano e dialetto, battute salaci a riflessioni sulla vita quotidiana, a partire dal giocare e dallo stare insieme. Giocare vuol dire divertirsi, in romagnolo, infatti, “zughì” significa “divartis”. Sembra semplice, eppure al gioco ci si può anche arrovellare o arrabbiare, come succede a volte, oppure addirittura rovinare, come nel cosiddetto gioco d’azzardo, che un gioco proprio non è quando diventa patologico.

Di seguito, una breve biografia di Francesco Gobbi, il protagonista dello spettacolo intitolato “Giocare vuol dire divertirsi” e in programma nella giornata di dopodomani, giovedì 14 settembre, in piazza della Cooperazione a Mezzano:

Formato alla scuola teatrale di Franco Mescolini, Gobbi è musicista ed attore di teatro dialettale. È un attento osservatore della realtà e riesce, con grande incisività, a scrivere ad interpretare il mondo che lo circonda in chiave tragicomica e sarcastica per far ridere ma anche per far pensare

Per maggiori informazioni è necessario telefonare al 342 9080614.