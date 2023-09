Dalle 10 alle 12 l’evento Park(ing)Day, organizzato dal CEAS e dall’Ufficio Pianificazione della Mobilità del Comune

Sabato 16 settembre, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in piazza Duomo, dalle 10 alle 12, si svolgerà l’evento Park(ing)Day, organizzato dal CEAS e dall’Ufficio Pianificazione della Mobilità del Comune, con la collaborazione dell’associazione Tralenuvole.

Verrà quindi allestito in uno spazio della piazza, solitamente occupato dalle auto in sosta, un piccolo salotto conviviale con animazione per grandi e piccini a cura dell’associazione Tralenuvole.

Si tratta di una proposta creativa che consiste nel trasformare temporaneamente l’area di parcheggio di una o più automobili in uno spazio “da vivere” destinato all’arte e alla socialità, con l’obiettivo di sottrarlo alle auto e restituirlo ai cittadini.

E’ stato organizzato per la prima volta nel 2005 a San Francisco, quando il gruppo di progettazione interdisciplinare “Rebar” ha trasformato un parcheggio in un mini-parco.

L’obiettivo dell’iniziativa è porre l’attenzione sull’eccessiva quantità di spazio delle nostre città occupato dalle automobili private e sull’importanza della riappropriazione di questi spazi da parte dei cittadini.

L’evento vuole inoltre coltivare il senso di orgoglio civico dei cittadini, invitandoli a considerare il proprio ruolo attivo, nel concepire, costruire e migliorare l’ambiente urbano locale.