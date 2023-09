Venerdì 8 settembre l’evento conclusivo di “OltrApe 2023 – Dillo al Presidente”

Venerdì 8 settembre al Parco Urbano di Forlì, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha incontrato centinaia di ragazzi alluvionati e ascoltato le loro richieste sulla ricostruzione.

L’evento è stato organizzato e condotto da Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, a conclusione di “OltrApe 2023 – Dillo al Presidente”, un tour nelle zone alluvionate della Romagna che si è svolto tra il 21 e il 26 agosto con l’obiettivo di raccogliere le testimonianze e le richieste concrete degli adolescenti colpiti da questa calamità lo scorso maggio.

Le domande poste dai ragazzi presenti al Presidente Bonaccini sono state diverse: dalla richiesta di aiuti per ripristinare campetti ed impianti sportivi, al supporto psicologico per gli adolescenti in difficoltà, dalla manutenzione degli argini dei corsi d’acqua, alla creazione di una “navetta del fango” per collegare i paesi ancora isolati ed aiutare gli studenti sfollati a raggiungere le proprie scuole.

Tra gli ospiti presenti oltre al Presidente Bonaccini: Maurizio Molinari, direttore de “La Repubblica”, Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, Livio Corazza, Vescovo di Forlì-Bertinoro, Paola Casara, Assessore alle Politiche per l’impresa, Servizi educativi, scuola e formazione, Politiche giovanili, Servizio civile del Comune di Forlì, Livio Stellati, Responsabile Sviluppo dei Territori Region Centro Nord di UniCredit; e Matteo Lucchi, amministratore delegato di Eumetra.

La giornata si è aperta con l’esibizione della crew hip-hop di Cesenatico “Obla Squad” e si è conclusa con il concerto del rapper Tredici Pietro.

Nel corso dei prossimi mesi Radioimmaginaria proseguirà con il racconto della ricostruzione attraverso le storie dei propri coetanei.

“OltrApe 2023 – Dillo al Presidente” è stata realizzata con il sostegno di UniCredit, con il contributo de Il Portale del Sole, Sapori di Casa Max, Libreria Atlantide, e in collaborazione con Cosascuola Music Academy, Essere Elite, ViviForlì, Around Sport, Polisportivo G. Monti, Parco Urbano Franco Agosto di Forlì e La Collina dei Conigli.