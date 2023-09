Oltre 380 bambini si sono cimentati nelle varie discipline. Evidenziata la stretta collaborazione tra Comune e Società sportive

Oltre 380 bambini e ragazzi si sono divertiti, ieri sera a Russi, in occasione della serata dello Sport, che ha aperto ufficialmente la Fira di Sett Dulur 2023.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato allo Sport, è stata una vetrina che ha messo in evidenza la varietà dell’offerta sportiva russiana: 12 Società sono salite sul palco presentando le loro finalità, i tesserati e i rispettivi campionati.

Intanto nella piazza, suddivisa a settori, bambini, ragazzi e adulti si sono cimentati nelle varie discipline, mentre sul maxi schermo scorrevano le immagini relative alle società sportive protagoniste.

Nel corso della serata è stata anche messa in risalto la fattiva collaborazione tra il Comune e le Società sportive, a cui l’Amministrazione tiene in modo particolare. Tra i ringraziamenti anche quello del presidente del Godo Baseball, dott. Naldoni, per la celerità con cui l’Amministrazione comunale ha rispristinato il campo da gioco dopo l’alluvione, consentendo alla squadra, che milita in serie A, di iniziare il campionato in tempo utile.

Il Comune di Russi intende ringraziare tutti i partecipanti e, in particolare, la Consulta delle Associazioni sportive.