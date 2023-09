Approvato in Prefettura il piano organizzativo e il dispositivo di sicurezza

L’unica tappa italiana di IRONMAN 2023 si terrà nel fine settimana a Cervia. E’ tutto pronto per IRONMAN ITALY Emilia Romagna 6^ edizione.

Una tappa particolare e ricca di significati che segna la ripartenza dopo gli eventi alluvionali del maggio scorso.

In tutto sono 6.000 atleti provenienti da 98 Paesi, oltre 45.000 presenze se si tiene conto anche degli accompagnatori.

Imponente il dispositivo di sicurezza messo a punto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che, nell’ultima seduta, ha dato il via libera all’evento, dopo aver esaminato ed approvati il Piano Organizzativo Generale ed in particolare i Piani relativi alla Safety e Security, rinviando al Tavolo Tecnico in Questura tutti i dettagli per quanto concerne il Piano di Viabilità e Sanitario.

In totale saranno circa 180 le unità delle Forze dell’Ordine impegnate (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, Guardia Costiera e ROAN) a cui si aggiungono 232 agenti delle Polizie Locali di Cervia e Ravenna e 200 volontari, 6 i Comuni coinvolti ( Cervia, Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli) nell’ambito delle Provincie di Ravenna e Forlì-Cesena.

E’ stato anche predisposto un accurato piano di Vigilanza in mare a cura della Capitaneria di Porto e del ROAN della Guardia di Finanza che interesserà il tratto di mare dove si svolge la gara di nuoto.

Il Piano Sanitario coordinato dal Servizio 118 prevede 12 ambulanze, un elicottero, 5 medici di cui un rianimatore e 3 infermieri.

Una cabina di regia coordinata dalla Prefettura con tutti i rappresentanti degli Enti interessati opererà a Cervia nel luogo di partenza (10 unità).

Si tratta della gara di Triathlon che vede il maggior numero di partecipanti al mondo, con 3 prove: la gara di nuoto (3.8 Km), ciclismo (180 Km) e maratona (42 Km).

“E’ importante – ha dichiarato il Prefetto De Rosa – che l’evento sia stato confermato anche quest’anno e per i prossimi, per i riflessi anche indiretti sull’economia locale e il turismo in particolare. Per questo abbiamo chiesto uno sforzo imponente all’organizzazione e tutto l’apparato di sicurezza è mobiliato per fare la sua parte e garantire che tutto si svolga in tranquillità e senza alcuna conseguenza per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Lo sport è uno strumento decisivo per la ripartenza dopo l’alluvione, un lavoro di squadra a 360° per un evento che vede Cervia e la Romagna protagoniste”.

Domani mattina la partenza avverrà sulla spiaggia libera di Cervia e ci sarà anche l’elicottero HH139 del 15^ Stormo dell’Aeronautica Militare che effettuerà un sorvolo con la bandiera italiana durante l’inno nazionale per salutare gli atleti. Si tratta dello stesso velivolo che è stato impegnato nei soccorsi durante l’alluvione.

Un modo per ringraziare anche tutta la macchina dei soccorsi che ha salvato con gli elicotteri centinaia di persone durante l’alluvione.

Il lungo weekend è stato preceduto ieri dalla “Parata delle Nazioni” con la partecipazione di rappresentanti di tutti i Paesi presenti.

Ieri sera la “Night Run”, la corsa notturna non competitiva di 5 km che ha di fatto aperto questa 6^ edizione.

Oggi invece è in programma “Ironkids” la corsa sulla spiaggia per i ragazzi tra i 5 ed i 15 anni.

Domenica, dopo il clou di domani, ci saranno altre 2 gare: Ironman 70.3 (mezza distanza) e la 5150 (distanza olimpionica).

“Sono state necessarie – ha dichiarato il Prefetto De Rosa – importanti modifiche alla viabilità, anche su alcuni tratti della E45 che saranno interdetti durante la gara ciclistica, resteranno chiuse le scuole di Cervia di ogni ordine e grado e quelle di Ravenna interessate dai percorsi di gare, l’Ospedale S. Giorgio sarà sempre raggiungibile, inoltre gli stalli blu saranno a titolo gratuito in tutto il territorio di Cervia fino a Domenica 17”.

Appuntamento a domani mattina per la gara più attesa con partenza alle 7.30 con le 3 prove per “atleti forti”, tutte di seguito senza sosta.