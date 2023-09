Un appuntamento che richiamerà sportivi, camminatori e tutti i cittadini desiderosi di lanciare un grande messaggio. La terza edizione di è stata presentata questa mattina, in Prefettura

Domenica 24 Settembre l’area della Darsena di Città si animerà con PINK RANNING, un evento di sport e aggregazione, che si trasformerà nell’occasione per lanciare un messaggio forte nella lotta alla violenza sulle donne. Una manifestazione aperta a tutte e tutti, anche a chi sceglierà di esserci per dare un contributo concreto in un periodo nel quale i femminicidi e le violenze, fisiche e psichiche, sulle donne sono purtroppo all’ordine del giorno e raccontate quotidianamente dai mass media nazionali e internazionali. Una corsa o camminata per tutti, dai più allenati ai meno allenati che la renderanno una semplice mattinata in compagnia, pur mantenendo vivo l’importante significato.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, sport e diritti si uniscono nuovamente a Ravenna grazie all’organizzazione di Ravenna Runners Club, associazione nota per l’organizzazione della Craft Maratona di Ravenna Città d’Arte, e la fondamentale collaborazione di Linea Rosa, il centro antiviolenza nato il 2 dicembre 1991 dalla volontà di un gruppo di volontarie determinate a combattere la violenza contro le donne Linea Rosa è oggi il Centro Antiviolenza di riferimento a Ravenna e nel territorio romagnolo, con due sedi distaccate a Russi e Cervia.

La partenza è prevista alle ore 9.30 dall’area antistante la sede dell’Autorità Portuale di Ravenna per due percorsi ai quali iscriversi preventivamente online (maratonadiravenna.com) entro il 22 Settembre: 5 km oppure 10 Km che si snoderanno nell’area circostante, in particolare tra la Darsena di Città e il Parco Teodorico, due luoghi bellissimi che richiamano normalmente runner e camminatori/camminatrici. Oppure, sarà possibile effettuare l’iscrizione anche nel villaggio allestito in Autorità Portuale nei giorni di sabato 23 dalle ore 9.30 alle 18.00 e il giorno dell’evento dalle ore 7.15 alle 9.00.

“Siamo felici di organizzare anche quest’anno una manifestazione con un significato così forte e importante come la lotta alla violenza sulle donne – dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – e per questo ci aspettiamo una partecipazione molto numerosa da parte della città che nelle scorse edizioni non è di certo mancata. La collaborazione con Linea Rosa e con tutta la sua rete associativa è alla terza edizione, ma sono sicuro che sarà duratura nel tempo perché le discriminazioni, la lotta alla violenza e i diritti sono temi per i quali vale la pena battersi sempre. Infine, ringrazio anche il Prefetto e l’Amministrazione Comunale che hanno colto immediatamente l’importanza di questa iniziativa e, come sempre, ci hanno sostenuti e a questi si aggiungono l’autorità portuale, che ci ospita per la logistica di partenza e arrivo e tutti i volontari di tutte le associazioni che si sono rese disponibili per la perfetta riuscita dell’evento”.

“Questa edizione rafforza l’appoggio dei testimonial che già lo scorso anno avevano promosso l’evento attraverso la propria immagine con il coinvolgimento dell’illusionista Antonio Casanova che è il volto dell’edizione 2023 per invitare la popolazione a partecipare all’evento e dire un no deciso alla violenza contro le donne e i minori – dice Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa –. Le forme di violenza esercitate sulle donne sono multiple e di varia natura e sono consolidate nel tempo a conferma della struttura della violenza maschile sulle donne.

Le statistiche relative all’indicatore sulla relazione della donna con il maltrattante non lasciano dubbi: l’autore della violenza è quasi sempre il partner oppure l’ex partner. È in quest’ottica che il centro antiviolenza collabora attivamente con Ravenna Runners Club alla realizzazione della Pink RAnning nella convinzione che ogni momento di condivisione sul tema possa gettare le basi per un fattivo cambiamento. Con i fondi raccolti dalla scorsa edizione della Pink RAnning è stato possibile finanziare molte attività a favore dei giovani e delle giovani ospiti delle nostre case rifugio, con l’obiettivo di farli sentire importanti grazie a piccoli gesti e pensieri delle nostre volontarie del Gruppo Minori che li/le sostengono e supportano quotidianamente. Ci tengo a ringraziare tutt* i partecipanti a questa terza edizione della Pink, gli sponsor, i collaboratori, le Istituzioni locali ma soprattutto le operatrici, volontarie e socie che ogni giorno si pongono a fianco delle centinaia di donne che si rivolgono a Linea Rosa per sostenerle nel percorso di uscita dalla violenza”.

Alla Conferenza Stampa di presentazione di Pink RAnning hanno partecipato il Prefetto di Ravenna, Castrese de Rosa, l’Assessora alle Politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna, Federica Moschini e il Comandante della Polizia Locale, Andrea Giacomini.

Nel corso dell’appuntamento, anche un ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto sin dall’inizio la Pink RAnning, dal Comune di Ravenna alla Regione Emilia-Romagna, dall’Autorità di sistema Portuale di Ravenna fino ai main sponsor Destauto e De Stefani Spa, La Cassa di Ravenna S.p.A., Consar, Famila, Centro Commerciale ESP, Sabbioni, Respectae ancora Axon, Assicura, Banca Generali Private, Solfotecnica, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Innova, Lions Ravenna Padusa. Da non dimenticare i media partner Radio Bruno e Publimedia, oltre ai partner Singita, Soul Club, Mosaico Hotels, GBM Impianti per lavanderie, Idrogas, Iconika e Cooperativa Spiagge Ravenna. Un ringraziamento, infine, a collaboratori e volontari, dalla Podistica Alfonsine alla Fiab e ancora Advs, Avis Ravenna e Proloco di Punta Marina.