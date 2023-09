Tra gli appuntamenti Navigare per Ravenna con la risalita del Candiano e la riscoperta di sport della tradizione grazie a un progetto europeo

A partire da giovedì 21 e fino a domenica 24, torna Sport in Darsena alla sua nona edizione.

La manifestazione è nata nel 2014 per forte volontà del Circolo Velico Ravennate e del Comune di Ravenna per contribuire a ridare vita alla Darsena di città e al suo specchio acqueo attraverso lo sport.

L’evento si svolge grazie alla compartecipazione del Comune di Ravenna, al patrocinio della Regione Emilia Romagna, alla collaborazione delle Istituzioni del porto e della marineria ravennate, Guardia Costiera e Autorità di Sistema Portuale.

Quest’anno la manifestazione, che è inserita nel calendario degli Italian Port Days promossi dall’Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), si snoda su 2 fasi complementari:

21-23 settembre SPORT IN DARSENA

L’obiettivo dell’evento è quello di offrire a chi lo desidera la possibilità di scoprire molte discipline sportive che vanno dal baseball alla lotta greco romana, passando per il calcio femminile, la scherma, il basket, ovviamente la vela, beach volley, il pattinaggio, il tennis, la pallavolo, il dodgeball, parkour, scacchi, sitting volley, pallamano, danza sportiva e tanti altri.

Al momento sono iscritte 54 classi provenienti da tutta la provincia di Ravenna, grazie anche alla collaborazione con l’ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna che ha saputo porre in essere sinergie tra la scuola e le società sportive.

Nell’ambito di questa edizione saranno presenti alcune novità, tra queste due giochi tradizionali – bocce e ruba bandiera – riscoperti e promossi nell’ambito del progetto europeo PROPACT (Promozione dell’attività fisica attraverso gli sport tradizionali europei) finanziato dal programma Erasmus Plus Sport. Il team di progetto vede coinvolti il Servizio Sport, le Unità Organizzative Qualificazione e Politiche Giovanili e Politiche Europee del Comune in collaborazione con CSI Ravenna e CRAL Mattei. Sono otto i partner del progetto che promuovono giochi e sport tradizionali italiani, sloveni, francesi, polacchi, spagnoli e turchi.

Reduci dall’Iron Man appena svolto, il Triathlon Team Ravenna porterà invece in darsena lo sport più duro e attuale del momento seguito da pallamano, nuoto pinnato, scherma storica, acroyoga e wakeboard.

Una novità organizzativa è costituita dalla collaborazione con le due scuole superiori a indirizzo sportivo, l’Istituto tecnico commerciale Ginanni e il liceo scientifico Oriani. I due istituti, dopo un percorso di alternanza scuola lavoro concertata con il Circolo Velico, saranno la spina dorsale della manifestazione ricoprendo ruoli di divulgatori, tutor e comunicatori.

Un ringraziamento va al Comitato provinciale del Coni che ha saputo coinvolgere la rete delle società sportive.

Programma:

21-23 settembre 8.30-12.30 pratica dello sport con le scuole

23 settembre 16-18 piccole competizioni giovanili e prove aperte a tutta la cittadinanza

24 settembre NAVIGARE PER RAVENNA

Navigare per Ravenna, che si conferma come una certezza della stagione velica e marinara del territorio romagnolo, è la risalita del Candiano che riunisce la città, il suo porto e il suo mare per un giorno. Ravenna è una città con le radici nella terra ben salde che vive di mare e di porto. La manifestazione, ormai maturata negli anni, ha fatto incontrare migliaia di ravennati di terra e di mare nella darsena di città, luogo deputato all’incontro.

Quest’anno l’accompagnamento delle imbarcazioni sarà seguito da una festosa fiumana di gente che si ritroverà al ponte mobile alle 11.30 per accompagnare le prime barche lungo il Candiano insieme alla banda della città

L’evento si realizza grazie alla collaborazione con i Circoli Velici del Comune di Ravenna: Ravenna Yacht Club, Lega Navale, Canottieri, Sub Delphinus, Marinando, Marinai d’Italia, bagno Baloo, Circolo Nautico Marina Romea, Centro Velico Punta Marina, A.M.A la vita, Club Marinara.

La partenza è prevista alle 9.45 dall’avamporto a Marina di Ravenna; si scenderà ordinati lungo il Candiano per arrivare in Darsena di città alle 11.30. Alle 12 prenderà il via il Trofeo Città di Ravenna e a seguire il Trofeo dei Sodalizi, due regate sulle prestigiose barche TOM 28 sulle quali aziende e associazioni del porto prima e i circoli velici dopo si sfideranno in un “palio” della marineria.