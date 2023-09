Eventi per scuole e famiglie con “GiocOsa è Scienza”

Nella Sala PR 2 di via d’Azeglio 2, da mercoledì 27 settembre a mercoledì 11 ottobre 2023 sarà attivo Atelier a Porte Aperte, un laboratorio permanente per la realizzazione di “GiocOsa è Scienza”, la piccola mostra-laboratorio itinerante sul giocattolo e la scienza di base per promuovere l’educazione scientifica in contesti ludico-creativi, che l’associazione Lucertola Ludens allestirà da gennaio 2024 in poi, nelle le scuole primarie interessate.

Il progetto prevede incontri con esperti ed autori di libri sul tema Gioco giocattoli e scienza di base e nella sala si volgerà un laboratorio permanente per la realizzazione della mostra.

L’evento è inserito nel progetto della “Festa del diritto al gioco di Ravenna”, ed è realizzato dall’associazione Lucertola Ludens APS in collaborazione con altre organizzazioni, in compartecipazione con il Comune di Ravenna – assessorato Scuola e politiche giovanili e della Casa delle Culture, a promozione della cultura ludica partecipata e inclusiva.

Il programma degli incontri prevede di ospitare alcuni autori di libri che coniugano l’approccio alla scienza attraverso il giocattolo auto costruito e un rapporto materico con strumenti e materiali.

Ai momenti teorici di incontro con gli autori e fautori dell’apprendimento attraverso un approccio attivo, si affiancheranno attività manuali e di gioco, di interazione tra i partecipanti, sia docenti che famiglie e classi.

Gli obiettivi del progetto: realizzare una mostra leggera per promuovere l’educazione scientifica, intesa come educazione alla comprensione dei fenomeni della realtà umana e naturale in un contesto ludico-creativo; stimolare il senso critico prendendo come riferimento il metodo scientifico sperimentale che si basa su procedimenti come formulazione di ipotesi, verifica delle ipotesi attraverso osservazioni ed esperienze, analisi dei risultati.

GiocOsa è Scienza è dedicato ad insegnanti ed educatori, famiglie e a tutte le scuole primarie e secondarie di 1° grado.

Tutte le attività sono gratuite.

Per informazioni: www.dirittoalgioco.it, oppure scrivere a associazione@lucertolaludens.it