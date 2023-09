un’occasione per degustare e apprezzare tra i più svariati vini di tutta Italia

Dal 6 all’8 ottobre il Pavaglione sarà lo scenario di Vén – Vignaioli e Terroir, una nuova manifestazione dedicata al settore vitivinicolo che si propone come un’occasione per degustare e apprezzare tra i più svariati vini di tutta Italia, per scoprire i territori da cui nascono, per conoscere i vignaioli e produttori e per imparare e condividere conoscenze con esperti del settore. Un’esperienza completa per tutti le persone che vorranno partecipare e conoscere le circa 80 cantine presenti.

Durante Vén ci saranno quattro masterclass mirate, nel Salone Estense, tenute da relatori esperti, che condivideranno le loro conoscenze e esperienze. Questi momenti formativi saranno un’occasione unica per approfondire la propria conoscenza e per scoprire nuovi aspetti del mondo vitivinicolo. Il 7 ottobre masterclass dedicata allo Champagne e al Borgogna, l’8 all’Albana e al Nebbiolo.

Vén, al centro del Pavaglione, propone un’enoteca dove sarà possibile acquistare i migliori assaggi. Il ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per sostenere la comunità che in questi mesi ha sofferto molto in seguito all’alluvione e altri eventi atmosferici estremi. Non mancherà un’area food, che accompagnerà le degustazioni per tutta la durata della manifestazione.

Gli organizzatori hanno l’obiettivo di consolidare Vén e di farlo diventare un appuntamento fisso per gli amanti del vino e tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo affascinante mondo. Offrire un’esperienza completa e competente che sia in grado di coinvolgere e appassionare il pubblico, trasmettendo la passione per il vino e valorizzando il territorio in cui siamo radicati.

Vén si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 ottobre, dalle 18 alle 24. Domenica 8 l’orario si allunga dalle 14 alle 20.

“Abbiamo molto apprezzato la proposta che ci è stata fatta perché l’abbiamo trovata di qualità – ha detto il sindaco Davide Ranalli – , le manifestazioni legate al vino richiamano sempre molto pubblico e siamo certi che sarà così anche per l’evento del Pavaglione. L’abbinamento delle masterclass è un aspetto che riempie di ulteriore significato queste tre giornate. Gli organizzatori ci hanno proposto Vén poche settimane dopo l’alluvione, un evento che adesso si farà, un segno di speranza e di ricostruzione di relazioni e di comunità”

Matteo Ghiselli, uno degli organizzatori, spiega : “Da tempo avevo questa idea, sono un commerciante del Pavaglione e condivido con Matteo Sangiorgi Rossi la passione per il vino e tutto ciò che ruota attorno a questo ambito che è fatto di economia e di tanta passione. La stessa che abbiamo utilizzato per arrivare a questo appuntamento”.

Come evento collaterale l’Amministrazione Comunale propone, in collaborazione con La Corelli, lo spettacolo dedicato a Agostino Codazzi nel 230° anniversario della nascita del cittadino lughese, grande esploratore in Sud America e padre della cartografia in Colombia.

Domenica 8 ottobre, alle 18, le Pescherie della Rocca diventeranno il palcoscenico per un reading teatrale dove andranno in scena le parole dell’illustre lughese. Le lettere e il materiale

letterario di Codazzi verrà riscoperto grazie ad un lavoro meticoloso di ricerca realizzato presso la biblioteca Trisi di Lugo. Ad accompagnare le sue parole, saranno le musiche scritte appositamente per questo spettacolo da Alicia Galli, fondendo quindi il passato con il contemporaneo.

Voce narrante, testo e regia Marco Montanari.