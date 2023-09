Due eventi per coinvolgere la cittadinanza: il programma

La Consulta del volontariato di Ravenna Odv omaggia il volontariato della propria città, invitando la cittadinanza agli eventi che puntano ad avvicinarla e coinvolgerla all’interno della comunità solidale, nelle giornate del 29 e 30 settembre 2023. L’evento è realizzato in collaborazione con VolontaRomagna Odv e gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

In apertura, venerdì 29 settembre, l’evento dedicato al tema dell’alluvione, che ha duramente colpito il territorio, momento nel quale il volontariato si è dimostrato forte e resiliente. A stimolare e accompagnare la riflessione, la presentazione del libro fotografico intitolato: “Romagna 16 maggio 2023: Quello che abbiamo perduto – Romagna 16 maggio 2023: quello che abbiamo salvato”, di Maurizio Maggiani (2023). Appuntamento alle 17, in sala pre-consiliare del Comune di Ravenna, sita in Piazza del Popolo, 1. Saluti istituzionali a cura del presidente del Consiglio Comunale, Massimo Cameliani e del presidente della Consulta del volontariato di Ravenna, Giovanni Morgese, alla presenza delle autorità. Ad introdurre l’iniziativa: Giovanna Piaia, consigliera e delegata della Consulta del volontariato di Ravenna, e Andrea Degidi, capocronista de “Il Resto del Carlino Ravenna”. Si susseguiranno interviste e contributi dell’autore e di Nicoletta Valla. A concludere, l’intervento dell’Assessora del Comune di Ravenna, Federica Moschini.

A seguire, nella giornata del 30 settembre 2023 alle 10, in sala Consiliare del Comune di Ravenna, dopo i saluti istituzionali a cura dell’Assessora Moschini e del presidente Consulta del volontariato di Ravenna, Giovanni Morgese, proiezione del corto di 40 minuti per presentare e rappresentare il mondo del volontariato, con la conduzione della vicepresidente della Consulta del volontariato, Michela Guerra. Alle 11, la Consulta e il Villaggio del Fanciullo premieranno tre associazioni che sono state vittime dell’alluvione e a seguire, il Comune di Ravenna premierà il cittadino/cittadina solidale. Nel pomeriggio, stand delle associazioni in Piazza del popolo e cena del volontariato con concerto dalle 19 alle 20,30 per un momento di festa e condivisione.