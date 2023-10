Con il grande spirito che lo contraddistingue ha accolto con piacere e un velo di commozione gli auguri

Grande festa nella sede dell’Associazione Nazionale Finanzieri di Lugo (Anfi) per l’appuntato scelto in congedo Elia Vanzetto che il 26 settembre ha compiuto 100 anni.

Con il grande spirito che lo contraddistingue ha accolto con piacere e un velo di commozione gli auguri del Comandante della Guardia di Finanza di Ravenna col. Leonardo Brandano e del sindaco Davide Ranalli che gli hanno fatto dono di due pergamene augurali, il benvenuto nel club dei centenari delle Fiamme Gialle e i complimenti dell’Amministrazione Comunale.

I riconoscimenti non si sono fermati qui perché il Comandante della Tenenza della GdF di Lugo s. ten. Fabio Castiglia lo ha omaggiato con un diploma al merito mentre il presidente Anfi Lugo Benedetto Carreri gli ha donato la medaglia al merito per i quarant’anni di appartenenza all’associazione. All’appuntamento era presente anche il consigliere nazionale Anfi Luciano Ronchini. A festeggiare Elia Vanzetto, veneto di origine e romagnolo di adozione, anche i figli che lo hanno accompagnato nella sede dell’associazione in via Risorgimento.