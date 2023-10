Una giornata all’insegna dell’ambiente e del benessere

Sabato 7 ottobre si terrà una Mega Raccolta Rifiuti in collaborazione con “Gli Ecocentrici” a Marina di Ravenna. L’appuntamento è fissato per le ore 10 presso il Circolo Ippico “La Piallassa”.

Il focus dell’evento sarà la pulizia del sottostrada di via Trieste, nel tratto pinetato. Per coloro che desiderano iniziare la giornata in modo ancor più salutare, è prevista una sessione di Yoga pre-pulizia alle ore 9.

Al termine della pulizia, un meritato pasto sarà offerto ai volontari, grazie alla generosità della Pro Loco di Marina di Ravenna e del Circolo Ippico.Per partecipare al pranzo è necessario pre-iscriversi attraverso il seguente link: https://forms.gle/VYEqBJeZjvkgo67Q8.