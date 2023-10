Il Palazzo del Cinema e dei Congressi si prepara ad essere palcoscenico di tantissimi eventi per gli amanti del cinema di genere

Con l’arrivo dell’autunno, è tempo in città anche di Ravenna Nightmare Film Fest, appuntamento fisso per gli amanti del cinema di genere, noir, fantasy, horror, thriller e ghost stories. Giunto ormai alla sua XXI edizione, il festival di fama nazionale e internazionale che indaga sul lato più oscuro del cinema, anche quest’anno porta sul grande schermo speciali anteprime, cortometraggi e film adatti per qualsiasi età.

Da martedì 14 a sabato 18 novembre, con un incredibile Opening in programma sabato 11 novembre, il Palazzo del Cinema e dei Congressi si prepara ad essere palcoscenico di tantissimi eventi, laboratori per studenti, masterclass per esperti e appassionati e ovviamente di serate con ospiti e film d’eccezione da trascorrere in compagnia del grande pubblico.

Chiuse le iscrizioni

Con 888 opere provenienti da 41 Paesi si cono chiuse le iscrizioni alla XXI Edizione di Ravenna Nigthtmare Film Fest 2023. Di queste opere solo alcune saranno ammesse ai Concorsi e concorreranno per conquistare gli Anelli d’Oro e d’Argento forgiati al Mastro Orafo Marco Gerbella.

Premio della critica

Appuntamento che non può mancare è il Premio della Critica con il patrocinio del Sindacato nazionale dei critici di cinema italiani (SNCCI). Grazie a questa prestigiosa collaborazione questo premio assume un importanza significativa per il nostro festival e per tutti i registi che concorrono. Ecco i giurati di quest’anno.

Enrico Magrelli : ritico cinematografico, autore radiofonico e televisivo. È, dalla prima puntata (1994), uno degli autori e conduttori del programma di Radiotre “Hollywood Party”. È direttore artistico del Tuscia Film Fest (Viterbo) e dell’Italian Film Festival (Berlino). Per oltre venti anni ha collaborato con la Mostra del cinema di Venezia (consulente, curatore di sezioni e di retrospettive, direttore della Settimana della Critica). Ha scritto o curato libri dedicati a vari autori: da Altman a Oshima, da Polanski a Moretti, da Fassbinder a Verdone, da Servillo a Castellitto.

Cristiana Astori : laureata in psicologia, è autrice della Trilogia dei colori (Tutto quel nero, Tutto quel rosso, Tutto quel blu, 2011-2014) edita dal Giallo Monda-dori, a cui è seguito Tutto quel buio (Elliot, 2018) e Tutto quel viola (Frilli, 2023); prota-gonista di tali thriller è Susanna Marino, cacciatrice di pellicole rare realmente esistite. Nel 1999 Astori ha ricevuto il Premio Ferrero per la Critica Cinematografica; attualmente lavora per le Biblioteche di Roma. La sua raccolta di racconti Il Re dei topi e altre favole oscure (Alacran, 2006) è il primo libro italiano a cui Joe R. Lansdale abbia dedicato una frase di lancio. Roberto De Feo: (Medaglia al Valore della nostra diciannovesima edizione) Come regista viene scelto nel 2016 per rappresentare l'Italia all'interno di Biennale Cinema College. "The Nest – Il nido" è il suo primo lungometraggio. Uscito nel 2019, al box office ottiene il record come miglior esordio di film horror in Italia.. Nel 2021 co-dirige A Classic Horror Story, prodotto da Colorado Film per Netflix, che ottiene una nomination ai David di Donatello 2022 e il premio per la Miglior Regia al Festival di Taormina. Nel 2023 esce il suo primo romanzo horror L'innocenza del Buio, pubblicato dalla Sperling & Kupfer, editore Roberto De Feo.

: laureata in psicologia, è autrice della Trilogia dei colori (Tutto quel nero, Tutto quel rosso, Tutto quel blu, 2011-2014) edita dal Giallo Monda-dori, a cui è seguito Tutto quel buio (Elliot, 2018) e Tutto quel viola (Frilli, 2023); prota-gonista di tali thriller è Susanna Marino, cacciatrice di pellicole rare realmente esistite. Nel 1999 Astori ha ricevuto il Premio Ferrero per la Critica Cinematografica; attualmente lavora per le Biblioteche di Roma. La sua raccolta di racconti Il Re dei topi e altre favole oscure (Alacran, 2006) è il primo libro italiano a cui Joe R. Lansdale abbia dedicato una frase di lancio. Roberto De Feo: (Medaglia al Valore della nostra diciannovesima edizione) Come regista viene scelto nel 2016 per rappresentare l’Italia all’interno di Biennale Cinema College. “The Nest – Il nido” è il suo primo lungometraggio. Uscito nel 2019, al box office ottiene il record come miglior esordio di film horror in Italia.. Nel 2021 co-dirige A Classic Horror Story, prodotto da Colorado Film per Netflix, che ottiene una nomination ai David di Donatello 2022 e il premio per la Miglior Regia al Festival di Taormina. Nel 2023 esce il suo primo romanzo horror L’innocenza del Buio, pubblicato dalla Sperling & Kupfer, editore Roberto De Feo.

Celebrazioni

Anche quest’anno partiamo annunciando le Celebrazioni del RNFF XXI edizione, per ricordare e ricordarci quanto la squadra Nightmare dia importanza ai maestri del cinema. In collaborazione con Park Circus, presenteremo la versione director’s cut di uno dei film più celebri di tutta la cinematografia horror: L’Esorcista di William Friedkin di cui quest’anno si celebra il mezzo secolo di vita. Un’occasione unica per venire al Nightmare e gustarsi in sala una pellicola imperdibile. Le Celebrazioni continuano con un altro importante compleanno. E’ la volta di Videodrome del celebre regista David Cronenberg compie 40 anni. Auguri a questo capolavoro restaurato in 4K nel 2022 da Arrow Films presso il laboratorio Silver Salt, e ad uno dei registi più cult del cinema!

Nativi Nightmare

È aperta la call per i #NativiNightmare: stiamo cercando volontari e volontarie appassionati di cinema per partecipare alla realizzazione della XXI edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, che si svolgerà con un Opening sabato 11 Novembre e dal 14 al 18 Novembre al Palazzo del Cinema e dei Congressi Largo Firenze 1 Ravenna.

I volontari vivranno in prima persona il festival, collaborando con i responsabili dei diversi settori (organizzazione, ospitalità, comunicazione, stampa e staff tecnico).

I requisiti minimi per la partecipazione sono la maggiore età, la disponibilità nelle giornate del Festival (con possibilità di incontri di preparazione nel mese di ottobre) e l’amore per il cinema.

Compila il modulo alla pagina NATIVI NIGHTMARE nel sito RNFF e invia la tua candidatura segreteria@startcinema.it