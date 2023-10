Sabato 7 e domenica 8 ottobre nel centro di quartiere di Fruges ritorna la festa che devolve l’intero ricavato allo Ior

Nella giornata di domani, sabato 7 ottobre, alle 18.30, e di dopodomani, domenica 8 ottobre, sia alle 12 che alle 18.30, nel centro di quartiere di Fruges, frazione di Massa Lombarda, ritorna la “Sagra del cappelletto autunnale”. Durante l’evento, come illustrato in una nota, ferma restando la possibilità di approfittare delle prelibatezze proposte anche in versione da asporto (disponibile già da un’ora prima dell’apertura ufficiale dei battenti), i più di trenta volontari che lavorano all’evento attendono, in presenza, per fare la differenza nella lotta contro il cancro dopo la pausa forzata imposta dalle misure restrittive seguenti allo scoppio della pandemia.

È dal 2015, infatti, prima edizione della versione invernale della festa, che il ricavato viene interamente devoluto a favore dei servizi di assistenza gratuita dei pazienti oncologici, dei progetti di prevenzione nelle scuole e a sostegno della ricerca scientifica che lo Ior, l’Istituto oncologico romagnolo, porta avanti sul territorio di Lugo e dintorni. Una storia di impegno e di dedizione, continua la nota, per un’iniziativa che coniuga solidarietà e tradizione romagnola a tavola.

Il ritorno in presenza della sagra, avvenuto già a marzo di per la versione “invernale” della festa, rappresenta, sicuramente, un’ottima notizia non solo da un punto di vista della raccolta fondi, ma anche per quel che concerne il ritorno ad una nuova normalità per un evento che, prima del blocco forzato, fondava il suo successo sulla socialità e sulla convivialità, oltre che, ovviamente, sulla bontà dei piatti proposti. L’iniziativa ha sempre registrato, infatti, il tutto esaurito, con persone provenienti non solo dai dintorni di Lugo ma da tutta la Romagna, attirate in quel di Massa Lombarda dal richiamo di colui che è l’assoluto protagonista, ossia “sua maestà il cappelletto”. Le “azdore” volontarie dello Ior, per l’occasione, hanno preparato duecentocinquanta chilogrammi di cappelletti. Nel menù, però, saranno presenti anche carne con verdure alla griglia e i dolci della tradizione, conclude la nota.

In merito alla “Sagra del cappelletto autunnale”, in programma nella giornata di domani, sabato 7 ottobre, e di dopodomani, domenica 8 ottobre, nel centro di quartiere di Fruges, si è espresso Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior, con le seguenti parole: “Questo sarà un fine settimana all’insegna della lotta contro il cancro in Romagna e della solidarietà. Nella giornata di domani, sabato 7 ottobre, infatti, quasi cinquecento persone saranno alla fiera di Cesena, alle 8.30, per la nostra ‘Convention volontari’, che celebra tutte quelle persone che dedicano quanto di più prezioso abbiamo, il nostro tempo, ad alleviare le sofferenze di chi riceve una diagnosi di cancro e dei loro famigliari. Al termine della mattinata inviteremo tutti quanti a spostarsi a Massa Lombarda per continuare a fare la differenza nella maniera più buona, ovvero gustandoci un bel piatto di cappelletti. La sagra esprime, nel modo più eclatante, lo spirito che anima l’Istituto oncologico romagnolo, quello della vicinanza e della condivisione. Per questo motivo, il ritorno degli eventi popolari dal vivo, dopo la pausa forzata della pandemia, è una bellissima notizia. Lo Ior, dal 1979, fa la differenza grazie alla sua forte presenza sul territorio. La ‘Sagra del cappelletto’ di Massa Lombarda è una delle punte di diamante di questo tipo di iniziative, e non vedo l’ora di sedermi a tavola coi nostri volontari per gustarmi i loro ‘piatti solidali’”, ha concluso Miserocchi.

Per maggiori informazioni è necessario telefonare al 335 5610450 oppure al 338 3096394.