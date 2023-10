Giordano Sangiorgi: “StraMei contro l’Alluvione, l’edizione speciale del MEI, ha confermato il suo successo con un enorme afflusso di pubblico da tutta Italia superiore ad ogni edizione”

Si è conclusa con grande successo di pubblico l’edizione del 2023 del MEI – Meeting Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, che ha animato le giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre, trasformando Faenza (Ravenna) in una vera e propria città della musica con concerti, forum, convegni, fiere e mostre con l’obiettivo di valorizzare il territorio e gli artisti locali.

Questa edizione è stata dedicata a Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli. In ricordo di Giovanbattista, sabato 14 ottobre presso il Teatro Trianon di Napoli si terrà “Napule’s Power,” che vedrà la partecipazione di rinomati artisti tra cui Eugenio Bennato, Giovanni Block, Maurizio Capone, Tony Cercola, Roberto Colella, Enzo De Caro, Tony Esposito, Enzo Gragnaniello, Jovine, Lucariello, Ciccio Merolla, Pietra Montecorvino, Antonio Onorato, Jenny Sorrenti, Patrizio Trampetti e Marco Zurzolo. Il concerto è stato organizzato con la direzione artistica di Renato Marengo e Lello Savonardo, in collaborazione con il MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti). L’evento è stato programmato per aprire la stagione teatrale del Teatro Trianon Viviani di Napoli e ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere le vittime delle alluvioni a Faenza.

“StraMei contro l’Alluvione, l’edizione speciale del MEI, ha confermato il suo successo con un enorme afflusso di pubblico da tutta Italia superiore ad ogni edizione. Questa edizione ha rimarcato la sua importanza come un evento centrale per scoprire nuovi talenti musicali, offrendo spazi dedicati a giovani artisti e band emergenti. Questi giovani talenti sono stati seguiti da un grande numero di spettatori e hanno presentato proposte musicali di alta qualità, molte delle quali sconosciute al grande pubblico – afferma Giordano Sangiorgi – Ora il MEI attende il sostegno e il riconoscimento dalle istituzioni locali, regionali e nazionali, dopo aver affrontato sfide significative per la realizzazione di questa edizione di successo”.

Una delle novità di questa edizione è stata la presentazione del “Vai Liscio,” un genere musicale tradizionale, con la prima serata nella Piazza del Popolo, durante la quale giovani musicisti indipendenti hanno suonato una nuova interpretazione del liscio. Questo evento mira a ottenere il riconoscimento del liscio come Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

Tanti gli artisti che son stati premiati e si sono esibiti al MEI: il Premio Arte Tamburini a Roberta Cappelletti, con la sua orchestra, per i suoi 30 anni di carriera e al trio al femminile delle Emisurela, giovane formazione di liscio faentino formato dalle sorelle Anna e Angela De Leo. A Nicolò Quercia, il premio “Il Liscio nella Rete” promosso dal MEI per aver portato la Filuzzi tra i giovani. Il Premio alla Carriera ad Elisa, Savana Funk vincitori del Premio Migliori Artisti Emergenti, i Nobraino (Premio alla Carriera), Lucio Corsi vincitore della Targa MEI Migliore Artista Indipendente dell’anno, Dolcenera (Premio Onda Rosa Indipendente per i 20 anni di carriera), Statuto e Gang (Premio per i 40 anni di carriera), a Manuel Agnelli il Premio STRAMEI, ai SENSORIA la Targa MEI alla Carriera, Giovanni Bertoni (Premio Solidarietà) per il suo impegno socialee di volontariato presso l’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.

L’edizione 2023 del MEI ha omaggiato il cantautore faentino Rodolfo per i 40 anni del suo pezzo “La Fenice”, scritto con Riccardo Cocciante e vincitore del premio della critica al Festival di Sanremo 1984

Questa edizione sarà ricordata nella storia di Faenza per l’enorme afflusso di visitatori, confermandosi come la principale attrazione turistica della città, e per aver portato artisti di spicco come Elisa e Dolcenera nei luoghi colpiti dall’alluvione, unendo artisti locali in un evento emozionante che ha combinato solidarietà e commozione, che rimarrà indelebile nei cuori degli abitanti di Faenza.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre si è tenuto il “Forum del giornalismo musicale” diretto da Enrico Deregibus, un evento annuale all’interno del MEI che riunisce giornalisti e critici musicali.

Sabato in occasione del Forum si è tenuta la cerimonia di consegna dell’undicesima edizione della Targa Mei Musicletter, premio nazionale per l’informazione musicale sul web. A ricevere l’importante riconoscimento – ideato e curato da Luca D’Ambrosio con la collaborazione del patron del MEI Giordano Sangiorgi – sono stati: All Music Italia (Miglior sito web), Diario di un prete di Don Massimo Granieri (Miglior blog personale) e Rocket Girls di Laura Gramuglia (Premio speciale al miglior podcast di musica).

Nel corso della 3 giorni si è tenuta la cerimonia di consegna del PIVI – Premio Italiano Videoclip Indipendente, a cura di Fabrizio Galassi. Quest’anno i vincitori sono Lucio Corsi con il video di “Astronave Giradisco” girato da Tommaso Ottomao e “Sirene e Pirati” della band/collettivo Tamango, girato insieme ai registi Simone Coppola, Luca Giraudo e Filippo Scimone.

Si è tenuta la MEI ACADEMY 2023, due giorni di masterclass, corsi, approfondimenti per artisti indipendenti con laboratori e talk sull’industria musicale.

Il MEI 2023 è stato realizzato con il contributo di Comune di Faenza, Regione Emilia-Romagna, AFI – Associazione Fonografici Italiani, Meeting dell’Amicizia dei Popoli di Rimini, SIAE, Nuovo Imaie, Bcc Credito Cooperativo Ravennate Imolese e Forlivese, Avis di Faenza, Molino Naldoni, Voxyl, Com2 – Ente di Formazione, AudioCoop, AIA – Artisti Italiani Associati, Rete dei Festival, Esibirsi, Music Day e Classic Rock on Air, No Name Radio e Radio Bruno, e Figurine Forever.