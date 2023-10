La mostra inaugurerà venerdì 13 ottobre alle ore 18 e terminerà il 22 ottobre

Sono attesi migliaia di visitatori per l’edizione di ottobre del Lugo Vintage Festival, il weekend dedicato alla cultura vintage in programma nel centro storico di Lugo il prossimo 14 e 15 ottobre. Il festival, arrivato alla sua 33esima edizione, rappresenta un punto di riferimento in Italia e non solo. I protagonisti sono i 300 espositori provenienti da tutta Italia che approdano a Lugo per vendere e scambiare i tesori delle loro soffitte. Una delle caratteristiche del Lugo Vintage Festival è la prevalenza di espositori che non sono commercianti di professione ma amanti degli oggetti vintage. Sono quindi loro che, per la maggior parte, affolleranno le vie del centro storico nei quasi 2 km di banchi espositivi. Sono stati attentamente selezionati dalla segreteria organizzativa di Vintage per un giorno, il vintage market ideato da Angelo Caroli di A.N.G.E.L.O. e organizzato da Time Out. Tra le colonne del Pavaglione o negli spazi di piazza dei Martiri e via Baracca si potrà trovare la collezione di borse di Roberta di Camerino o ammirare i vecchi impianti hi-fi che riportano subito alla memoria gli anni ‘80, o ancora i mobili di modernariato fino ai giocattoli e bici d’epoca o lo street wear anni ‘90. Tutte le varietà della moda e del costume d’epoca verranno rappresentate nella due giorni lughese, complice anche il cambio guardaroba autunnale.

“Lugo Vintage Festival è una manifestazione di alta qualità che non si accontenta di proporre una formula di successo ma va alla ricerca del nuovo e promuove la curiosità – spiega il sindaco Davide Ranalli -. Questo filo, che ci ha accompagnato nel 2023, riserverà grandi sorprese nell’edizione del fine settimana. Lugo Vintage Festival non si stanca di sperimentare e questo è uno dei segni del successo di questo appuntamento”.

“Concludiamo un anno legato al tema della curiosità con una mostra che celebra l’arte della wunderkammer, spettacoli freak e tanto ballo per aiutare le famiglie colpite dall’alluvione – aggiunge Ilaria Laghi di Vintage per un giorno -. Ci teniamo infatti a dare il nostro contributo per il territorio dopo quanto accaduto e a farlo nel migliore dei modi ovvero cercando di raccogliere fondi divertendoci e facendo divertire”.

Angelo Caroli, testimone della crescita del festival, sottolinea: “ È emozionante vedere come negli anni questa manifestazione cresca e come il pubblico si appassioni sempre di più al vintage, inteso siamo come riscoperta di abiti e accessori d’epoca che come approccio a una scelta etica e sostenibile di consumo, come testimoniano i tanti ragazzi che si avvicinano ai banchi”.

Lugo Vintage Festival è anche intrattenimento e riscoperta di vite fuori dal comune.

Nei due giorni in piazza Mazzini spazio alle note del boogie woogie e dello swing (anche per chi muove i primi passi). Sarà infatti possibile ricevere lezioni di ballo gratuite sia sabato che domenica pomeriggio a partire dalle 16, non prima di aver provato dalle 15 lo Shim Sham, il ballo di gruppo più in voga al momento nel mondo swing& rock’n’roll.

Sabato 14 dj set con Dj Serjei e il live con il piano impazzito dei Black Ball Boogie. Domenica alle lezioni si affiancherà il concerto di The Cadillac. Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con Lugo Music Festival. In primo piano la solidarietà perché chi parteciperà alle lezioni di ballo potrà decidere di donare per sostenere i cittadini colpiti dall’alluvione dello scorso maggio.

Alle Pescherie della Rocca si potrà ammirare in versione estesa la mostra che aveva avuto tanto successo nell’edizione di aprile alla galleria Lapilli. “THE SHOW MUST GO ON, la camera delle meraviglie, il circo e la magia” è il titolo dell’esposizione singolare della collezione del lughese Mago Jabba recentemente scomparso: una mostra unica nel suo genere che unirà la meraviglia di oggetti da wunderkammer a cimeli circensi e strane memorabilia magiche risalenti fin ai primi ‘900.

La mostra inaugurerà venerdì 13 ottobre alle ore 18 e terminerà il 22 ottobre.

Sabato 14 alle 16.30 proprio davanti alle Pescherie della Rocca arriverà l’antica carrozza dei fenomeni da baraccone. Gli spettatori più audaci potranno ammirare curiosità, illusioni, magie e fenomeni straordinari come Abraxas, l’uomo che non teme il dolore, Miss Purple l’ingoiatrice di spade, Nicole l’illusionista e, il fenomeno umano unico al mondo, Grace la donna vivente senza testa. Il tutto presentato da Dénon l’illusionista imbonitore e Olaf il cerimoniere. Insomma: un’atmosfera pre-halloween d’antan in linea con il tema freaks e magia che ha percorso tutto il Vintage Festival 2023.

Come sempre il festival è a ingresso libero, sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19. Tutte le informazioni su www.vintageperungiorno.com