Questa sera, sabato 14 ottobre, a Ravenna, in occasione della Notte d’oro, si terrà (in piazza del Popolo alle 21) una serata dedicata alla comicità, con “Capa fresca”, nuovo spettacolo di Giovanni Vernia. Genovese di nascita, da papà pugliese e da mamma siciliana, Vernia, comincia fin da giovanissimo l’attività di comico. Oggi lavora in tv, a teatro, al cinema e, inoltre, conduce un suo show radiofonico di successo.

Chi “tiene ‘a capa fresca” ha la testa libera da pensieri faticosi e preoccupanti, è sempre pronto a guardare la parte divertente in tutto ciò che accade. Ogni occasione per lui è buona per divertirsi e per sdrammatizzare. Giovanni è così, è sempre stato così. Glielo diceva sempre suo padre, di origini pugliesi, “Giovà, tu tieni la capa fresca”. E così, ogni stortura di questo Paese, tra le mani di Giovanni si plasma e diventa incredibilmente pretesto per ridere. Dalla sanità, vissuta in prima persona in seguito alla rottura di un piede; all’odio social; alla tv; alle ultime manie degli italiani in fatto di sport, di svago, di gusti musicali e dei personaggi più in voga. Un nuovo spettacolo ricco di ironia, di satira di costume, di parodie, di imitazioni, di musica e di energia, mai volgare. Tutti ingredienti ai quali l’artista ha abituato il pubblico sia nei precedenti spettacoli, sia tutti i giorni nel suo show radiofonico. Perché, come diceva Nietzsche, “Non si può ridere di tutto, ma ci si può provare”… Basta avere la “capa fresca”, proprio come Giovanni