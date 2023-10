Biglietti ridotti in prevendita dal 16 al 22 ottobre

Il terrore a Gradara dura 5 giorni. Dal 28 ottobre al 1 novembre l’antico borgo si animerà di spettri e altre orrifiche figure.

Una delle novità di questa edizione è lo spettacolo in esclusiva “Disney Horror Show” dedicato al centenario della Disney. Uno spettacolo in cui prenderanno corpo i personaggi malvagi della saga Disney e che si svolgerà in forma di cena (sabato 28 ottobre) o di pranzo (domenica 29 ottobre).

Il menù studiato dallo stregone Perfidius introdurrà nel cuore dello spettacolo Seduti al proprio posto a tavola per vivere dal vivo uno spettacolo straordinario.

Per favorire la presenza di tutti, la Pro Loco di Gradara, lancia una prevendita dei biglietti valida solo per la settimana dal 16 al 22 ottobre. Solo in questi giorni si potrà acquistare il biglietto ridotto per partecipare al Disney Horror Show.

L’Halloweekend a Gradara

Gradara, con il Borgo antico e il suo Castello Medievale, sembra per natura la scena ideale per l’evento più spiritato dell’anno. La Pro Loco di Gradara ogni anno tenta di superarsi per rendere la festa dell’Halloweekend impeccabile.

Tutti hanno diritto a vivere il proprio momento di terrore: è forse per questo che quest’anno l’Halloweekend durerà ben 5 giorni. Dal 28 ottobre al 1 novembre il Borgo si animerà di spettri, mostriciattoli malefici, diavoli, traghettatori di anime e streghe appena tornate dal sabba. Tutto il possibile e anche l’impossibile si può trovare sul sito.

Una delle novità di quest’anno è proprio il “ Disney Horror Show”, uno spettacolo in esclusiva dedicato ai 100 anni della Disney. Si tratta di uno spettacolo che comprende una cena per la sera del 28 ottobre o un pranzo per la domenica 29 ottobre, nel quale si esibiranno i personaggi più malvagi della saga Disney. Lo spettacolo si svolgerà al cospetto dei tanti commensali che parteciperanno all’evento. Tra un piatto e l’altro del menù (per conoscere i bizzarri piatti in menù: www.gradara.org) ideato dallo Stregone Perfidia in persona, si esibiranno i personaggi Disney tra storie, musica e performance a sorpresa.

Il Disney Horror Show si svolgerà in luogo coperto con posti limitati, per questa ragione da lunedì 16 a domenica 22 ottobre, viene offerta a tutti gli affezionati di Halloween la possibilità di acquistare il biglietto del Disney Horror Show a prezzo ridotto, in prevendita.