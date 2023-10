Sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre sono in programma deposizioni di corone, una mostra, una rievocazione storico didattica, un concerto ed uno spettacolo teatrale

Anche quest’anno, per ricordare il settantanovesimo anniversario della liberazione di Cervia è stato pubblicato un programma ricco di eventi. Il primo appuntamento si è svolto martedì 17 ottobre, con la “Pedalata cicloturistica con deposizione delle corone di alloro nei cippi dei Caduti di Cervia-Pinarella”, organizzata dal gruppo ciclistico “Aquilotti”, che ha visto la partecipazione degli alunni della scuola primaria “Deledda” di Cervia.

In questo weekend, poi, le iniziative in calendario a Cervia per l’anniversario proseguono. Nella giornata di dopodomani, sabato 21 ottobre, sui cippi del territorio cervese, alle 8.30, avverrà la deposizione delle corone; mentre; nella sala Rubicone, alle 16, spazio all’apertura della mostra dal titolo “Omaggio alle donne della Resistenza”, di Lucie Cernicova, che sarà visitabile tutti i giorni, dalle 16 alle 19, fino a giovedì 2 novembre. Domenica 22 ottobre, in piazza Garibaldi, alle 10, una giornata in ricordo della liberazione di Cervia con tutte le autorità cittadine. Inoltre, si svolgerà una rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia”, con veicoli e con mezzi risalenti alla Seconda guerra mondiale, e con equipaggi d’epoca, a cura dell’associazione “Gotica Romagna”, che si occupa sia di attività di ricerca, di tutela, di promozione e di valorizzazione dei siti e dei manufatti d’interesse artistico e storico presenti sul territorio, risalenti al periodo dell’ultimo conflitto mondiale di interesse, sia di promuovere eventi a scopo didattico e culturale per la conservazione della memoria storica. Il ritrovo della colonna è fissato dalle 7 alle 9 a “La Casina”, nel parco dei Gemelli di Tagliata, con colazione a buffet offerta dalla pro loco Riviera dei pini. L’ingresso a Cervia vedrà protagonisti mezzi dell’epoca come cingolati, corazzati, ambulanze, jeep e moto. Inoltre, durante l’ingresso dei figuranti e dei veicoli che sosteranno in piazza Garibaldi per la mostra al pubblico, è prevista una suggestiva ricostruzione narrata degli accadimenti storici. Ad accogliere la sfilata, il tradizionale concerto del corpo bandistico “Città di Cervia”. Il corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico, invece, comincerà alle 10.30. Infine, al teatro “Chiari”, alle 21, è in programma lo spettacolo dal titolo “Esperando”, secondo lavoro teatrale del gruppo “Teatro dal basso”, nato a Cervia nel 2022, con la regia di Michele Zizzari.

L’opera, originale del regista partenopeo e cervese di adozione, forte e, al tempo stesso, divertente, si ispira al teatro dell’assurdo di Samuel Beckett, ma in una chiave decisamente umoristica, quasi clownesca. Lo spettacolo vede in scena un nutrito gruppo di interpreti, e non rinuncia a far riflettere, con ironia, sulla condizione umana e su temi di grande attualità, come il rischio ambientale, la guerra e la disuguaglianza sociale, con tutto ciò che ne consegue, sia a livello individuale, sia a livello collettivo e globale. Lo show, ad ingresso gratuito, fa parte del programma di iniziative promosse dal Comune di Cervia, dall’associazione culturale “Menocchio” e dall’Anpi. Sia il gruppo che lo spettacolo sono il frutto di un laboratorio teatrale, gratuito e aperto a tutti, condotto da Michele Zizzari, regista, in programma ogni lunedì nei locali della Circoscrizione di Pinarella-Tagliata.

Le scenografie sono state curate dal regista e dalla stessa Compagnia; mentre, l’assistenza tecnica, è di Alberto e di Piero Bartolini. Gli interpreti, invece, sono Alberto Gramigna, Antonio Rocco, Arianna Mazzotti, Daniela Malucelli, Fausta Molfini, Manuela Foschi, Maurizio Rondina, Mel Miceli, Michele Zizzari, Nena Romualdi, Patrizia Pazzini, Roberto D’Izzia, Stefano Evangelisti e Vincenzo Rendina.

Per quanto riguarda la sinossi dello spettacolo in calendario domenica 22 ottobre, al teatro “Chiari” di Cervia, alle 21, in occasione delle celebrazioni per la liberazione della città, “Esperando” è un’opera in tre atti, decisamente umoristica, ma di intensa tensione poetica e drammatica. Racconta un’umanità alla deriva che ancora si affanna confusamente per trovare un senso all’esistenza, spesso trascorsa in un’assurda ed inerme attesa, tra millenarie contraddizioni irrisolte.

I personaggi si confrontano in una serie di dialoghi assurdi e di azioni paradossali, affrontando con scanzonata e con talora amara ironia i temi su cui l’umanità si interroga da sempre. I protagonisti sono squinternati e buffi straccioni, interpretati da attori sempre diversi, a rappresentare i tanti punti di vista dei meno fortunati. Ognuno di loro incarna diversi aspetti dell’umanità, anche fisici. Chi lo stomaco e chi la necessità dei bisogni primari. Chi le gambe e chi il desiderio di cambiare. Chi la sfera degli affetti e chi la parte femminile del mondo. Queste diverse urgenze, biologiche e materiali, psicologiche e affettive, e sociali e ideali, pur cercando una sintesi disperata, vivono in perenne conflitto, su cui incombe il potere, la realtà e le dinamiche sociali, culturali e psicologiche legate alla loro condizione. Il messaggio è che, forse, piuttosto che sopravvivere “sperando e aspettando”, dato che il titolo in spagnolo fa proprio riferimento a questo doppio significato, sarebbe meglio provare a vivere, da subito, nel modo migliore possibile. Per maggiori informazioni è necessario telefonare al 360 705321.

L’ultimo appuntamento della rassegna, infine, è in programma sabato 28 ottobre, in piazza Garibaldi, alle 14.30, con “Una pedalata fra amici fra le opere di difesa militare lasciate a Cervia dai tedeschi”, organizzata dal gruppo ciclistico “Aquilotti”.