Al Centro per le famiglie di Ravenna, alle 17.30, con l’evento che è organizzato dall’Ausl Romagna, in collaborazione col Centro per le famiglie dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi

Mercoledì 8 novembre, al Centro per le famiglie di Ravenna, alle 17.30, è in programma un incontro, rivolto alle famiglie con bambini, del titolo “Corretto uso del digitale in età pediatrica”, con Alfredo Di Caro, pediatra di famiglia, e con Monica Lanza Cariccio, psicologa del Centro per le famiglie e per la pediatria di comunità.

L’evento, organizzato dall’Ausl Romagna, in collaborazione col Centro per le famiglie dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi, avrà posti limitati, più specificamente venti.

Per maggiori informazioni e per iscriversi è necessario telefonare allo 0544 485834, oppure inviare una mail all’indirizzo informafamiglie@comune.ra.it.