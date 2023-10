Festa per bambini e famiglie nelle vie del centro storico con “Ravenna Halloween”

Streghe e fantasmi, ma di quelli buoni e giocosi, stanno per invadere le vie e le piazze del centro storico di Ravenna. Fra pochi giorni le suggestioni, le fiabe, le maschere e i racconti celtici e anglosassoni saranno i protagonisti di “Ravenna Halloween”, riprendendo feste e tradizioni legate anche alla nostra terra. Un evento promosso dal Comitato Spasso in Ravenna letteralmente raddoppiata dopo il successo dello scorso anno, tanto da estendersi questa volta su due giorni: lunedì 30 e martedì 31 ottobre.

Due giornate che prevedono un programma ricchissimo di iniziative per i più piccoli partendo da “Halloween in Piazza” organizzato dall’associazione Tralenuvole su incarico proprio di Spasso in Ravenna, sempre a partire dalle ore 15 fino a tarda serata. Lunedì 30 ottobre laboratori creativi in piazza del Popolo. Due stand, una Casa dei Fantasmi e una Casa delle Streghe. Con “Mantelli neri come il buio della Notte” una vera sarta aiuterà a creare un mantello speciale con stoffe, ago e filo; con “Zucche e Zuccone” si intaglieranno insieme le zucche e ogni partecipante avrà a disposizione una candelina da inserire a lavoro ultimato, prima che una giuria premi il lavoro più simpatico. E sempre il 30 ottobre letture animate, giochi e piccole creazioni dalle ore 16 alle 18, infine aperitivo e merenda in collaborazione con Mercato Coperto e con la fornitura di biscotti da parte di Deco Industrie. Martedì 31 ottobre torna invece la “Caccia al Tesoro” nelle vie del centro. Allo stand delle streghe in piazza del Popolo sarà possibile ritirare la mappa e raggiungere le tappe del gioco fra enigmi e caramelle, con il coinvolgimento degli esercenti affiliati a Spasso in Ravenna. E tra i premi finali anche una medaglia artigianale realizzata da “Guarda che roba”, laboratorio della Coop S. Vitale.

E ancora martedì 31, grazie al coinvolgimento anche dell’Accademia del Musical di Ravenna, piazza del Popolo si animerà con un intervento danzato e musicale che accompagnerà le persone in una parata “spaventosa” che, partendo alle ore 18, transiterà, fra le altre vie, da via Mentana, via Corrado Ricci e via Mazzini fino a raggiungere Borgo San Rocco, con un crescendo di coinvolgimento e spettacolarizzazione. La performance sarà realizzata da ragazzi frequentanti i corsi di canto, danza e recitazione dell’Accademia che svolge la sua attività didattica al Mikrokosmos in via Borghi.

Per tutti i laboratori e la “Caccia al Tesoro”, è possibile effettuare la prenotazione, consigliata, sulla piattaforma nel sito web www.associazionetralenuvole.it (info tel. 370.3083416).

Sempre in piazza del Popolo il caffè Il Nazionale, il bar La Tazza d’Oro e la piadineria La Tonda, sia il 30 che il 31 ottobre, fungeranno da punti ristoro con Menù di Halloween dedicati all’iniziativa.

E tra le collaborazioni, oltre all’apporto di Pluriservice Group, anche un ulteriore coinvolgimento del parco divertimenti Mirabilandia che anche quest’anno presenterà un programma interamente dedicato ad Halloween e che metterà a disposizione un coupon sconto per l’ingresso al parco in un giorno a scelta fino al 5 novembre. Ulteriori buoni sconto sono proposti da numerosi esercenti affiliati Spasso in Ravenna, promozione riservata in questo caso a coloro che effettueranno la prenotazione a laboratori e caccia al tesoro attraverso la piattaforma web.

E anche Coldiretti, con le aziende agricole aderenti alla rete di vendita diretta promossa da Campagna Amica Ravenna, sostiene quest’anno Ravenna Halloween. Oltre ad aver fornito le zucche per gli allestimenti che renderanno per due giorni piazza del Popolo il regno del brivido, le aziende agricole del Mercato di Campagna Amica di via Canalazzo n.59, saranno presenti nella giornata del 31 ottobre con tante bontà di stagione e a km zero in degustazione e vendita. L’Azienda Agricola Ravagli di Ragone proporrà i suoi vini autoctoni, dalla Cagnina al Famoso, e altri come il Longanesi, ma anche il tipico vin brulè, mentre l’Azienda Agricola Furma porterà dai castagneti di Casola Valsenio le tipiche ‘bruciate’, le caldarroste di collina. Spazio anche ai succhi energetici 100% frutta e alle confetture dell’Azienda Bacche del Benessere di Savarna, mentre l’Orto dei Sapori Antichi di Alfonsine sarà presente con tante varietà di zucche, ornamentali e gastronomiche.

Proseguono in questo modo le iniziative promosse da Spasso in Ravenna, comitato nato da un’idea delle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, con il contributo del Comune di Ravenna e il sostegno de La Cassa di Ravenna, che collabora con la piattaforma InRavenna, progetto per lo sviluppo e il sostegno ad artigiani e commercianti del territorio.