Torna nel weekend da venerdì 27 a domenica 29 ottobre l’evento legato a vino e cibo di strada

È tutto pronto per l’apertura di “GiovinBacco in Piazza”, la grande vetrina enologica e gastronomica della Romagna, che inaugura venerdì 27 ottobre alle ore 18 la 21^ edizione in Piazza del Popolo. Quattro piazze del centro storico di Ravenna per tre giorni – il 27, 28 e 29 ottobre – diventano il palcoscenico ideale per degustare il buon vino e assaggiare il buon cibo del territorio, con centinaia di etichette di vino, cibo di strada, punti di ristorazione, assaggi, incontri e tante cose da vedere e da gustare.

Solidarietà

Senza dimenticare la solidarietà per le imprese e le persone colpite dai drammatici eventi atmosferici di maggio e luglio. Proprio per questo, l’utile della cena finale e il 50% dell’introito ricavato dalla tradizionale vendita del vino donato dalle cantine aderenti nello stand in Piazza del Popolo – gestito dal Lions Club Ravenna Bisanzio – viene destinato al Fondo donazioni del Comune di Ravenna.

Contestazioni

Assieme all’evento tornano però anche le contestazioni di una parte della popolazione. Alcuni cittadini segnalano il rischio di una “confusione culturale” data dallo “stravolgimento dell’uso originario” dei luoghi d’arte e di cultura. Altri si sono chiesti quale sia il livello di coerenza territoriale dal momento in cui il territorio comunale di Ravenna non è vocato alla produzione vinicola. A destare preoccupazione anche l’abbinamento quest’anno con i festeggiamenti di Halloween, che rischia di risultare diseducativo nei giovani.

IL PROGRAMMA E L’ORGANIZZAZIONE

IL VINO NELLE PIAZZE DEL POPOLO, GARIBALDI E XX SETTEMBRE

Sono centinaia le etichette romagnole presenti nel 2023. Il pubblico potrà gustare i vini di Romagna – Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini di decine di produttori locali – in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi. In Piazza del Popolo sarà presente anche una bella selezione di Spumanti di Romagna metodo classico.

Accanto allo stand di Slow Food, in Piazza XX Settembre sono in degustazione i vini italiani e regionali della Guida Slow Wine: ivini con la chiocciola in sintonia con la filosofia di Slow Food e i Vini Quotidiani con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quest’anno, c’è anche una rassegna di vini ancestrali naturali e rifermentati.

Gli stand per la degustazione del vino chiudono alle 23, ma è possibile continuare la consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso lo stand di Piazza Garibaldi, dove i sommelier prolungheranno il servizio di mescita.

LA VENDITA DEL VINO A SCOPO BENEFICO IN PIAZZA DEL POPOLO

Come ogni anno GiovinBacco propone il banco di vendita del vino per beneficenza gestito grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Il vino è offerto dalle cantine romagnole partecipanti. Lo stand è in Piazza del Popolo. Il 50% dell’introito sarà destinato al Fondo donazioni del Comune di Ravenna a sostegno dei cittadini colpiti da eventi catastrofici.

LE PIAZZE DEL CIBO DI STRADA: PIAZZA KENNEDY, GARIBALDI, XX SETTEMBRE

In Piazza Kennedy sono presenti 7 punti di ristorazione di qualità: La Cucina del Condominio / Griglia Filari – Borgo dei Guidi / Osteria Bartolini del Gran Fritto / Osteria La Campanara / Ristorante Amarissimo / Ristorante del Mercato Coperto Ravenna. A questi si aggiunge quest’anno Coop e la sua tavola.

In piazza anche il vino sfuso della Cantina Spinetta, il Capanno dei Cannoli Siciliani e del Marsala con lo chef Paolo Pecorella dell’Associazione Salviamo i Mulini di Trapani e infine le birre artigianali: Birra Bizantina, Birra Iconika, Birra del Mercato Coperto.

Sempre in Piazza Kennedy c’è il Mercatino con le bancarelle de “i produttori a GiovinBacco” e lo spazio con i prodotti delle quattro località di Borghi più Belli e Alberghi Diffusi, cioè Brisighella, Portico di Romagna, San Leo e Palazzuolo sul Senio.

In Piazza Garibaldi ci sono gli stand degli artigiani e delle artigiane CNA che propongono pasta fresca, piadina, pizza fritta, arancini e altre specialità con: Briciole di Piadina, La Piadina del Contadino, Piadina Slurp, Piadina Doppiozero, Le Spighe non solo Piadine, Gastronomia Mini, L’Angolo Dolce. Non manca la birra artigianale di Birra Delira e di Birra Valsenio.

In Piazza XX Settembre ci sono Casa Slow Food e il food truck Passaguai del Mugello.

LA FORMULA DI GIOVINBACCO PER DEGUSTARE IL VINO

A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet per le degustazioni, che si acquistano online (sul sito GIOVINBACCO.IT e VISITRAVENNA.IT) oppure in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi o ancora in prevendita presso lo IAT di Ravenna in Piazza San Francesco.

I carnet sono da 5 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo di 14 a un massimo di 20 euro con il calice, e da un minimo di 13 a un massimo di 19 euro senza il calice. Per una degustazione di vino passito e di Sangiovese Riserva e per i vini Slow Wine sono necessari 2 tagliandi. Tre tagliandi per quelli di particolare pregio. Per tutti gli altri vini rossi e bianchi 1 solo tagliando. Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Coop Alleanza 3.0, espositori OMC è riservato 1 tagliando degustazione gratuito per ogni acquisto di un carnet da 5 consumazioni e di 2 tagliandi gratuiti per ogni acquisto di carnet da 10 consumazioni. A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni.

Per l’acquisto dei carnet di degustazione del vino e del vino venduto dai Lions per beneficenza è possibile il pagamento digitale.

Le consumazioni del cibo di strada si acquistano presso i singoli stand o i chioschi e gli acquisti alle bancarelle del mercato agricolo e artigianale si fanno direttamente ai banchi vendita.

DOPO LA FESTA, LA GUIDA SICURA

In Piazza del Popolo sarà allestita una postazione dell’Unità di Strada del Servizio Dipendenze Patologiche Ravenna con il programma Sicuramente Insieme, che offrirà al pubblico informazioni utili per il corretto uso di alcol e sostanze e per la guida sicura oltre che la prova etilometro monouso.

INCONTRI E LABORATORI DEL GIORNO DI APERTURA

Ore 19:30 – Biblioteca Oriani (Via Corrado Ricci) – Saslà (Chasselas) e vecchi vitigni (Negretto, Alionza), uve da riscoprire e conservare sui Colli bolognesi. Degustazione dei tre vini condotta da Raffaella Melotti fiduciaria Slow Food Valli Reno Lavino Samoggia e sommelier Fisar. A cura di Slow Food Ravenna. Stuzzichini in abbinamento. Interverrà Luigi Vezzalini , presidente Associazione culturale Terre di Jacopino e membro di Slow Food Valli Reno Lavino Samoggia. Costo di partecipazione €. 18. Prenotazione al tel. 339 4703606

– Degustazione dei tre vini condotta da fiduciaria Slow Food Valli Reno Lavino Samoggia e sommelier Fisar. A cura di Slow Food Ravenna. Stuzzichini in abbinamento. Interverrà , presidente Associazione culturale Terre di Jacopino e membro di Slow Food Valli Reno Lavino Samoggia. Costo di partecipazione €. 18. Prenotazione al tel. 339 4703606 Ore 21:30 – Biblioteca Oriani (Via Corrado Ricci) – Bere un calice di Sangiovese può essere pericoloso? Lo scopriremo insieme al noto sommelier Alessandro Dalmo , protagonista del romanzo giallo “Il caso Matias Ora” (Bookabook) tra indizi, false prove e testimonianze nel calice del vino rosso più famoso della Romagna. Quattro calici di vini misteriosi, una copia del libro e un’indagine avvincente attraverso i cinque sensi. A cura della Strada della Romagna di Faenza. Costo di partecipazione €. 16. Prenotazione al tel. 338 1274770

– Lo scopriremo insieme al noto sommelier , protagonista del romanzo giallo “Il caso Matias Ora” (Bookabook) tra indizi, false prove e testimonianze nel calice del vino rosso più famoso della Romagna. Quattro calici di vini misteriosi, una copia del libro e un’indagine avvincente attraverso i cinque sensi. A cura della Strada della Romagna di Faenza. Costo di partecipazione €. 16. Prenotazione al tel. 338 1274770 Ore 19,30 in Piazza XX Settembre: Aperitivo con Gin prodotto in Romagna accompagnato da stuzzichino. Conduce la serata Alessandro Fanelli, produttore di gin, ristoratore di Cervia.

In collaborazione con FIAB Ravenna presentazione della CicloStorica La Divina e del Giro d’Italia d’Epoca con partenza della tappa Ravenna-Cervia.

LE ALTRE INIZIATIVE

GiovinBacco, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e con 40 ristoranti del territorio, propone anche quest’anno “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a promuovere il Romagna Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. Le decine di ristoranti romagnoli aderenti dal 20 al 29 ottobre presentano ai loro clienti piatti a base di Sangiovese o abbinamenti di pietanze con bottiglie di Romagna Sangiovese.

Anche quest’anno GiovinBacco è ambasciatore del Romagna Sangiovese in Italia, portando il nostro vino di eccellenza in molti ristoranti e osterie della Guida Slow Food delle varie regioni. Continua poi la collaborazione di GiovinBacco con wine bar, forni e pasticcerie, gelaterie ed enoteche sempre all’insegna del Sangiovese.

Al Mercato Coperto Ravenna e ai Giardini Pensili della Provincia sabato 28 ottobre è in programma un evento dedicato a 60 buyers e sellers italiani del settore Horeca organizzato con Visit Romagna.

Per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al godimento della cultura è stato studiato il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni dei vini a GiovinBacco sconti o agevolazioni per gli spettacoli del Teatro Alighieri, al MAR, al Museo Classis Ravenna e alla Domus dei Tappeti di Pietra, alle proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest, alla visite guidate di Visit Ravenna e di Ravenna Teatro.

Lunedì 30 ottobre presso la Ca’ del Pino (Via Romea Nord, 295 – Ravenna) alle 20.30 è in programma la Cena conclusiva a cura di Slow Food. Cena dedicata alla cucina della Romagna Toscana con lo Chef della Ca’ del Pino e del Mercato Coperto Marco Cavalucci originario di Bagno di Romagna e i cuochi di due osterie del territorio della Romagna Toscana della Guida Slow Food Osterie d’Italia: Ristorante Alto e Savio con Alessandro Bravaccini di San Piero in Bagno e Locanda Antica Porta di Levante con Christian Borchi di Vicchio – Mugello (la Condotta Slow Food Mugello è gemellata con la Condotta di Ravenna).

Nell’occasione verrà consegnato il premio “E’ bdòcc d’òr” (il pidocchio o cozza d’oro) a Franco Chiarini, socio fondatore di Arci Gola, noto ricercatore dei prodotti del territorio, innovatore e conservatore, collezionista di menù delle tavole ricche e povere. Fondatore e segretario di Menù Associati, Associazione Internazionale Menù Storici. Gourmet e animatore di ChefToChef Emilia-Romagna, di cui è stato segretario per 10 anni. L’utile della cena verrà devoluto a favore del fondo del Comune di Ravenna di sostegno dei cittadini colpiti da eventi catastrofici

ORGANIZZAZIONE, PATROCINI E COLLABORAZIONI

L’organizzazione della manifestazione è di Tuttifrutti con Cooperdiem e Slow Food Ravenna, con la compartecipazione e il contributo del Comune di Ravenna, con il patrocinio e il sostegno a vario titolo di Regione Emilia-Romagna, APT dell’Emilia-Romagna, Visit Romagna, Provincia di Ravenna, Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara e Camera di Commercio della Romagna. Con la collaborazione speciale di Visit Ravenna, CNA Ravenna, Romagna Acque e Lions Club Ravenna Bisanzio. E con la collaborazione di decine e decine fra associazioni e attività economiche del territorio. Main sponsors La Cassa di Ravenna e De Stefani.

GIOVINBACCO IN FESTA 2023 – XXI EDIZIONE