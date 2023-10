Alle 17 lo scrittore, travel blogger e fondatore della più grande community italiana di viaggiatori sarà ospite del centro commerciale

Domenica 29 ottobre, allo shopping center Esp di Ravenna, alle 17, ospiterà Gianluca Gotto, fondatore della più grande community italiana di viaggiatori, in un evento che è il secondo in Italia nei centri commerciali ed il primo in Emilia-Romagna, ed è fortemente rappresentativo della mission del centro commerciale Esp, che sviluppa concretamente l’idea del centro commerciale non solo ed unicamente dedicato allo shopping, ma anche come luogo di aggregazione e di condivisione, come affermato in una nota.

Classe 1990, torinese, a vent’anni si trasferisce prima in Australia e, poi, in Canada. Gianluca Gotto è un nomade digitale, anche se a lui, per descrivere il suo lavoro, piace usare il termine “location independent”, letteralmente “indipendente da una posizione”. Amante della scrittura e dei viaggi, negli anni è riuscito a fare di queste sue passioni il suo lavoro. Oggi, vive viaggiando e lavora viaggiando, insieme alla sua famiglia, composta da Claudia, sua compagna, e Asia, sua figlia. Nel 2018, ha pubblicato “Le coordinate della felicità”, suo primo romanzo; mentre, a febbraio, “Profondo come il mare, leggero come il cielo”, suo quinto libro che ha venduto 300.000 copie. Proprio in questo volume, edito da “Mondadori”, Gotto racconta i fondamenti di un’antica ed affascinante filosofia orientale che lo ha salvato nel momento più buio della sua vita, ossia il buddhismo, prosegue la nota.

Tra le righe e le parole non si trova un romanzo, come i precedenti, ma un manuale sul buddismo, da lui definito “non una religione, ma una pratica quotidiana”. Un incontro, tra lui e questo stile di vita, avvenuto in un periodo in cui l’autore ha rivelato di aver perso la bussola verso la serenità, conclude la nota.

Proprio in merito a quest’ultimo avvenimento, Gianluca Gotto, scrittore, travel blogger e fondatore della più grande community italiana di viaggiatori, si è così espresso: “La mia vita era perfetta nel 2019 quando, a Bali, una zanzara mi ha trasmesso la dengue. Mi hanno ricoverato in Thailandia e, in quei giorni lì, qualcosa si è rotto. Ho capito che, anche se tutto è perfettamente in equilibrio, non puoi controllare la tua vita. Può arrivare improvvisamente una zanzara, reale o metaforica, e far crollare tutto”, ha terminato Gotto. Sul suo blog, invece, l’ospite dell’appuntamento in programma domenica 29 ottobre, all’Esp di Ravenna, alle 17, ha così scritto: “La mia missione è aiutare chi desidera evolversi nella versione migliore di sé stesso o di sé stessa, spinto da quel desiderio che avevo anche io in quella fredda mattina di Torino di tanti anni fa. Il desiderio di lasciare il porto sicuro e di andare a scoprire le coordinate della mia felicità”, ha terminato Gotto.

