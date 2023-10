Le iniziative nel comune di Ravenna per martedì 31 ottobre

Martedì 31 ottobre si festeggia Halloween, un evento ormai molto atteso soprattutto dalle famiglie con bambini. In vista della ricorrenza, nell’ambito del decentramento, comitati cittadini, pro loco e associazioni di volontariato hanno organizzato tanti momenti di svago e ricreativi dedicati in particolare ai più piccoli.

Quello che segue è un elenco, anche se non esaustivo, degli eventi promossi sul territorio del comune di Ravenna.

A Borgo Montone, grazie al comitato cittadino è stata organizzata la Festa celtica itinerante. Comincerà alle 18 con ingresso a offerta libera e con la visita alle case addobbate e illuminate per il consueto “dolcetto o scherzetto”. Inoltre ci saranno altre attrazioni in programma: dalla bocca della verità per i bambini alla biciclettata del terrore lungo le vie del paese; la casa delle streghe, vampiri, zombie e tanti fantasmi, con giochi di luci e tanti scherzi da paura; tre spettacoli di magia davanti alla Farmacia-Casa La Perla, un grande cimitero con tanti personaggi famosi e la bara con il tema “La Pace”.

A Carraie, il comitato cittadino, dalle 19.30, in via Formella superiore 16, nell’ex asilo Carraie propone un’ambientazione a tema halloween, con tunnel della paura, giochi, stand gastronomico e tanto divertimento per tutte l’età. Per informazioni consultare la pagina facebook “comitato cittadino di Carraie”.

A Porto Corsini, la Pro loco, insieme alle Fantasmamme, propone una sfilata “paurosa” in pineta con partenza alle 18 dal parco di via Valle Giralda. Successivamente, a sfilata conclusa, la Pro loco offrirà un rinfresco nella sua sede con animazione e truccabimbi.

A San Pietro in Vincoli, grazie alla Pro loco Decimana APS, alle 19 in piazza largo Caduti si terrà un rinfresco da “paura”, e alle 21.30 sarà premiata la maschera più geniale. Per informazioni: Mirko 338.4046970 oppure Pro Loco Decimana 333.6794541

A San Zaccaria, i festeggiamenti di Halloween inizieranno lunedì 30 ottobre alle 19.45 nel circolo Endas in via Dismano 575 con il laboratorio gratuito “Come intagliare le zucche senza intagliarsi le dita” per bambini dagli 8 ai 14 anni. Martedì 31, dalle 17.30, in vicolo della Vecchia 2, al Centro sportivo, animazioni e rinfresco e il concorso per il costume più bello. Successivamente, dalle 18, si attraverserà il paese lungo il “percorso del brivido” per ricevere dolciumi dalle abitazioni aderenti e per raggiungere la meta finale, il circolo Endas, in via Dismano, 575, dove, dalle 19.30, sarà possibile cenare (su prenotazione); sono previsti giocoleria, spettacoli, musica e vin brulè e alle 20 un laboratorio dedicato di lingua inglese. Per prenotare chiamare o scrivere su whatsApp ai numeri 347.1014242 (Edera) oppure 348.0495127 (Raffaele), entro domenica 29 ottobre. Ulteriori notizie e informazioni sulla pagina facebook: comitato cittadino San Zaccaria.

A Savarna, a cura del Comitato cittadino di Savarna, Conventello e Grattacoppa, dalle 17 alle 18.30, in piazza Italia, ci saranno truccabimbi, baby dance e percorso per baby mostri. Dalle 18.30 alle 23 aperitivo e cena. Dalle 19 dolcetto e scherzetto con mappa (costo della mappa 8 euro – gratis fino a 3 anni) e 10 postazioni interattive. Alle 22 verranno consegnati i premi ai partecipanti e si terrà la premiazione del contest “I giardini dell’orrore”. Per info: 327.6768515

A Savio di Ravenna, in occasione del Festival Naturae, in collaborazione con l’azienda agricola La cavallina storna, in viale dei Lombardi 63, dalle 18, si terrà il concerto di Halloween “La strega e la magia” della band Roma Amor e la presentazione del libro “Sussurri di siti silenti” di Nicoletta Timoncini, ad ingresso libero. Successivamente si mangerà e berrà intorno al fuoco. Per informazioni e prenotazioni: Stefano 347.7078471 o Giorgio 380.4263925