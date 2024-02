Dal 15 al 17 febbraio in programma il Teodora Tango Party, venerdì 16 la “camminata di tango” nel centro città

Dopo il successo delle prime sei edizioni torna nel terzo fine settimana di febbraio, Teodora Tango Party, la maratona di tango che attrae a Ravenna ballerini da tutto il mondo.

L’appuntamento, promosso dall’associazione di promozione sociale Artemusica Tango APS in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, propone un denso programma di ballo che coinvolgerà luoghi ed energie della città.

“Siamo contenti che Teodora Tango abbia trovato spazio nel calendario degli eventi della nostra città e abbia consolidato la collaborazione con le tante realtà di tangueri europei, proponendo ogni anno un gemellaggio diverso – ha dichiarato l’assessore al Turismo Costantini. E’ un evento che porta a Ravenna più di trecento persone, in un momento non sovraccarico di turismo, con un altissimo tasso di internazionalizzazione delle presenze. Un evento che aspettiamo con entusiasmo.”

La manifestazione ha infatti richiamato a Ravenna nelle precedenti edizioni ballerini provenienti da tutta Europa e varie altre parti del mondo che si sono cimentati per quattro giorni nel ballo più languido conosciuto, ma hanno anche saputo cogliere l’occasione, orientati e guidati, per visitare la città, le sue bellezze artistiche e architettoniche, gustare la sua gastronomia.

La formula per il 2024 è sempre la stessa: la “maratona di tango” è un evento in cui persone che spesso non si conoscono si ritrovano per ballare, intendendo l’incontro non una gara, ma semplicemente un tempo lungo per ballare e socializzare. Previsti più di 300 ballerini.

Ogni edizione invernale di Teodora è dedicata all’introduzione della scena di tango di una nazione europea.

Il Belgio è stata la nazione gemellata della prima edizione, la Bulgaria è stata scelta per la seconda edizione poi il Portogallo e la Polonia. La Spagna sarà la nazione gemellate per l’edizione 2024, con circa trenta persone tra dj, organizzatori e ballerini provenienti dalle principali città spagnole.

Il programma dell’edizione 2024

TANGO PARADE TEODORA – Street milongas

Venerdì 16 febbraio – a partire dalle ore 17

Nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio verrà organizzata una “camminata di tango” nel centro città. La PARATA DEL TANGO porta i ballerini e la musica di tango in alcuni luoghi centrali della città. Un vero e proprio spettacolo in movimento per i cittadini, per i passanti, che potranno vedere ed ascoltare in strada “affreschi di tango” (esperienza comune nella tradizione sociale dei Barrios di Buenos Aires).

Si partirà dalla Stazione dei treni (ore 17), per poi spostarci a Piazza del Popolo, Piazza Andrea Costa, di seguito portico piazza San Francesco e Darsena (il programma della parata potrebbe subire variazioni in relazioni alle condizioni meteorologiche).

Il programma di TEODORA TANGO PARTY – SPANISH ED prevede: