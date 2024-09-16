Legambiente, l’iniziativa Puliamo il Mondo 2024 arriva alla festa del quartiere Alberti

2024-09-16

Appuntamento alle ore 9 di domenica 22 settembre presso il Gazebo delle Guardie Ecologiche Volontarie

Domenica 22 Settembre, nell’ambito della Festa di quartiere di viale Alberti, a Ravenna, Legambiente – Circolo Matelda allestisce l’iniziativa di Puliamo il Mondo 2024.

Appuntamento alle ore 9 presso il Gazebo delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV- Legambiente) in via L. B. Alberti all’altezza di piazza Bernini (di fronte sede Confesercenti). Passeggiata ecologica per il quartiere. L’iscrizione all’evento può essere effettuata direttamente sul posto domenica mattina.

“Camminare è la modalità più ecologica per i nostri spostamenti - spiega Legambiente -, e nel frattempo ci permette di pulire da rifiuti gettati a terra, gli spazi circostanti. I principali rifiuti che si potranno trovare sono i mozziconi di sigarette, conseguenti ad un gesto di non rispetto della Nostra Madre Terra, da parte di fumatori, ai quali evidentemente nulla interessa delle possibili conseguenze del proprio gesto. Se non raccolti questi finiranno nelle caditoie con il dilavamento delle piogge e raggiungeranno i canali ed il mare, con il conseguente pericolo di essere ingerite da tartarughe e pesci, e/o di degradarsi in particelle più piccole e tali che la loro successiva rimozione dall’ambiente marino sia pressoché impossibile”.