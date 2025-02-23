Mercoledì 26 febbraio, nella sala Muratori, alle 17.30, ecco “Il racconto psicologico del corpo”, secondo appuntamento della scuola di narrazioni

Mercoledì 26 febbraio, nella sala Muratori della biblioteca Classense di Ravenna, alle 17.30, è in programma “Il racconto psicologico del corpo”, il secondo appuntamento di “Invèl” (traduzione dal dialetto romagnolo di “da nessuna parte”), la scuola di narrazioni che rientra nel progetto “In cerca di guai”, realizzato dalla Classense col finanziamento del centro per il libro e la lettura del bando “Città che legge”, e che viene curata da Matteo Cavezzali. Il progetto è attivo nella città bizantina, a Lugo e a Faenza con corsi di scrittura, di cultura letteraria, di traduzione, di sceneggiatura e di drammaturgia e, in questa occasione, Vittorio Lingiardi, psichiatria, in dialogo con lo stesso Cavezzali, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso il corpo umano, esplorandone la complessità con la sensibilità della scienza e con la profondità della letteratura, dell’arte e del mito. Altri incontri della scuola, poi, saranno programmati a maggio anche nella biblioteca Manfrediana di Faenza e nella biblioteca Trisi di Lugo, anch’esse partner del progetto, come spiegato in precedenza.

Nel suo ultimo libro dal titolo “Corpo, umano”, Lingiardi riporta con sensibilità il corpo al centro della scena, raccontando gli organi che lo compongono, uno per uno, dal fegato al cervello, dagli occhi al cuore, con la voce della scienza e del mito, dell’arte e della letteratura. Autobiografico e psicoanalitico, medico e immaginifico, questo libro concepito in tre stanze, ossia “il corpo ricordato”, “il corpo dettagliato” e “il corpo ritrovato”, accompagna il lettore in un viaggio avventuroso nel corpo, celebrando la sua fisicità, senza separarla dalla sua poetica. Il sangue e le cellule, i simboli e i ricordi. Con le spiegazioni della scienza, con le immagini dell’arte e con le parole della letteratura, Lingiardi racconta la vita del corpo, secondo lui “il nostro io, ma anche il primo tu”.

Nella sua pratica clinica, nell’esercizio della cura, ne ha ascoltati molti, di corpi. La ricerca del contatto e dell’attaccamento, il tumulto dell’adolescenza, l’esperienza della malattia, il risveglio del desiderio e le metamorfosi del genere. Anche i sintomi e i silenzi, però. Il taglio sulle braccia che attenua il dolore mentale, le ossa appuntite dell’anoressia, i muscoli gonfi della vigoressia, lo sguardo dismorfico che vede un difetto dove non c’è e il panico che simula l’infarto. Il corpo umano segue e accompagna ogni persona, sa consolare e può essere nemico. È un laboratorio alchemico capace di apparizioni infinite. Anatomico, fisiopatologico, sociale, politico, religioso, estetico, nudo, vestito, danzante, energico e stanco. “Corpo, umano” è un’evocazione, una ricostruzione idiosincratica e incantata. Dove pagina dopo pagina, organo dopo organo, affiora la consapevolezza che, anche quando rischia di svanire, l’unico modo per ritrovare il corpo è raccontarlo.

Di seguito, una breve biografia di Vittorio Lingiardi, protagonista del secondo appuntamento di “Invèl”, in programma mercoledì 26 febbraio, nella sala Muratori della biblioteca Classense di Ravenna, alle 17.30:

psichiatra e psicoanalista, è sia professore ordinario di psicologia dinamica alla facoltà di medicina e psicologia dell’università Sapienza di Roma, sia senior research fellow della Ssas, la Scuola superiore di studi avanzati sapienza. Dal 2000 al 2024, è stato presidente della “Spr-Iag”, la “Society for psychotherapy research-Italy area group”; mentre, nel 2018, ha ricevuto il premio “Musatti” della “Società psicoanalitica italiana”. Nel 2020, invece, ecco il “Research award” della “Society for psychoanalysis” dell'”American psychological association”; nel 2023, il “Sigourney award”; e, nel 2024, il premio per la divulgazione scientifica dell'”Associazione italiana di psicologia”. Collabora con la Repubblica, con “D”, con La Stampa e con “Il venerdì”, in cui, dal 2015, cura la rubrica “Psycho” su cinema e psicoanalisi. Per “Einaudi”, ha pubblicato, nel 2018, “Diagnosi e destino”; nel 2021, “Arcipelago n. variazioni sul narcisismo”; nel 2023, “L’ombelico del sogno. Un viaggio onirico”; e, infine, nel 2024 “Corpo, umano”

Per maggiori informazioni è necessario o visitare il sito web www.classense.ra.it, o telefonare allo 0544 482112, oppure inviare una mail all’indirizzo informazioni@classense.ra.it.