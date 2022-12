Pericolo ingressioni marine sulla costa

Dalle 12 di oggi, domenica 4 dicembre, è attiva l’allerta meteo numero 85 emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per il territorio del comune di Ravenna è confermata la criticità costiera gialla, fino alla mezzanotte, come già previsto dall’allerta numero 84 emessa ieri.

La nuova allerta per il rischio ingressioni marine riguarda però soprattutto il litorale ferrarese, dove è arancione, mentre per quello ravennate viene confermato il rischio giallo già segnalato ieri.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.