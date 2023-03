Divieto di accesso a moli e dighe foranee nella giornata di lunedì 27 marzo

Nella giornata di lunedì 27 marzo è prevista una ventilazione di burrasca moderata (62-74 km/h) o forte (75-88 km/h) sul settore occidentale, sulla fascia costiera e sul mare. Deboli precipitazioni interesseranno il settore centro-orientale, che potranno essere nevose nella sera attorno a 700/800 m con accumuli al suolo non significativi.

Dalla mezzanotte tra oggi, domenica 26 marzo, e domani, lunedì 27, fino a quella successiva, sarà quindi attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 33, gialla per vento, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, sistemare e fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.

La Capitaneria di Porto di Ravenna sensibilizza inoltre la cittadinanza al rispetto dell’Ordinanza n°07/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che, tra l’altro, prevede in caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.