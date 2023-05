Alla cittadinanza si raccomanda la massima cautela e, in particolare, di evitare spostamenti non strettamente necessari

Oggi alle ore 13.00 in Prefettura, dopo la preallerta di ieri, su specifica richiesta dell’Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza territoriale di Ravenna, si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi, formato dai Sindaci della Provincia, da componenti della Protezione Civile regionale e comunale, dai Vigili del Fuoco e dalle Forze dell’Ordine, per delineare le strategie operative contenitive delle criticità derivanti dall’attuale situazione meteo.

Nella riunione si è fatto un punto della situazione delle condizioni idrauliche e idrogeologiche collegate alle precipitazioni in corso, che risultano attualmente sotto controllo e monitorate nella loro evoluzione.

Un focus specifico è stato dedicato alla situazione dei ponti e dei sottopassi della provincia, i quali saranno costantemente attenzionati in queste ore.

Particolare interesse desta la situazione idrometrica dei fiumi Sillaro, Idice, Santerno e Montone, Marzeno i cui argini sono fatti oggetto di osservazione, anche grazie all’ausilio di squadre del volontariato provinciale.

Per affrontare la situazione maltempo e per garantire un coordinamento delle attività, oltre al Centro Coordinamento Soccorsi istituito in Prefettura, sono stati convocati e sono pienamente operativi i Centri Operativi di tutti i Comuni della Provincia.

Alla cittadinanza si raccomanda la massima cautela e, in particolare, di evitare spostamenti non strettamente necessari.